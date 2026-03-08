เกษตรกรบ่อกุ้ง จ.ตรัง เริ่มลำบากหลังน้ำมันใช้ปั่นเครื่องตีน้ำขาดแคลน

ตรัง - เกษตรกรบ่อกุ้งเริ่มลำบากจากสถานการณ์น้ำมันขาดแคลน ทั้งที่ต้องใช้เป็นจำนวนมากเพื่อปั่นเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนให้แก่กุ้ง เนื่องจากอากาศร้อนจัดในหน้าแล้ง แต่กลับหายากและถูกจำกัดการซื้อ
วันนี้ (8 มี.ค.) จากสถานการณ์น้ำมันที่บางช่วงขาดตอน หรือมีไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งจะต้องใช้แกลลอนในการไปขนซื้อน้ำมันไปใช้ในพื้นที่ทางการเกษตร แต่ถูกจำกัดการซื้อ และบางช่วงปั๊มน้ำมันหมด ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจอื่นๆ อย่างมาก รวมทั้งบ่อผู้เลี้ยงกุ้ง โดยเฉพาะช่วงนี้หน้าแล้งอากาศร้อนจัด ทำให้เกษตรกรต้องใช้น้ำมันดีเซลเป็นจำนวนมาก ในการปั่นเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้แก่กุ้ง ก็ถูกจำกัดการซื้อ และหวั่นในวันข้างหน้าหากน้ำมันขาดแคลน และราคาแพงจะยิ่งกระทบต่อการเลี้ยงกุ้งอย่างมากแน่นอน เพราะน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงนั้น
นางนวพรรษ คลังทิพรัตน์ อายุ 55 ปี เจ้าของบ่อเลี้ยงกุ้ง ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง บอกว่า บ่อกุ้งของตน มีเครื่องทำออกซิเจน ทั้งแบบใช้แก๊ส และใช้น้ำมัน ต้องใช้สลับกัน แต่ในตอนกลางคืนจะใช้น้ำมันมาก เพราะสามารถปั่นเครื่องทำออกซิเจนได้ดีกว่า มิเช่นนั้นจะมีผลกระทบต่อกุ้ง ซึ่งน้ำมันดีเซลในช่วงนี้ก็ซื้อยากมาก ต้องไปรอเข้าคิวนานเป็น 1 ชม. และได้มาแค่ 6 แกลลอน พอใช้ได้แบบวันต่อวันเท่านั้น แม้จะวอนขอปั๊มแต่ก็ไม่ได้มากกว่านี้ ต้องแบ่งๆ กัน เพราะธุรกิจอย่างอื่นก็กระทบเหมือนกันไปทั้งหมด แถมบางทีไปเข้าคิวรอแล้วก็ไม่ได้น้ำมันมาใช้ เพราะปั๊มน้ำมันหมด
นางนวพรรษ บอกด้วยว่า โชคดีที่ตอนนี้กุ้งของตนยังมีขนาดเล็ก ยังพอพักเครื่องได้บ้าง แต่ถ้ากุ้งโตกว่านี้คงลำบาก เพราะอากาศร้อนมาก ต้องเร่งเครื่องทำออกซิเจนให้ถึง จะประหยัดน้ำมันไม่ได้ ต้องเปิดเครื่องทำออกซิเจนตลอด 24 ชม. โดยสลับกันใช้กับระบบแก๊ส พักเครื่องละ 2 ชม. ตอนนี้จึงรู้สึกกังวลเรื่องน้ำมันมาก เพราะปกติเคยซื้อได้ทุกวัน แต่ตอนนี้ต้องมาลุ้นกันว่าจะซื้อได้หรือไม่ เพราะน้ำมันขาดช่วง ทำให้คิดหนัก เพราะจะหาอย่างอื่นมาทดแทนน้ำมันก็ไม่ได้ หรือจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องแบบไฟฟ้าก็ไม่ได้ เพราะพื้นที่นี้ไฟต่ำเฟสไม่ถึง
“ทุกวันนี้ห่วงมาก หลังจากรัฐบาลออกมาบอกว่า ประเทศไทยจะมีน้ำมันใช้ได้แค่ประมาณ 60 วันเท่านั้น และจะตรึงราคาแค่ 15 วันเท่านั้น หลังจากนั้นจะทำอย่างไร เพราะตนเองลงกุ้งไป 2 บ่อ เลี้ยงมาประมาณ 25 วันแล้ว และต้องเลี้ยงไปอีกประมาณ 60 วัน จึงจะจับขายได้แล้วเกษตรกรต้องทำอย่างไร หากน้ำมันแพงขึ้น และน้ำมันขาดแคลน เพราะน้ำมันเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ทั้งชีวิตประจำวัน และทำการเกษตรทั้งระบบ” นางนวพรรษ กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ ในส่วนของปั๊มน้ำมันบางแห่ง พบว่า น้ำมันที่มาใหม่ จำหน่ายเพียงไม่กี่ชั่วโมงบางชนิดก็หมดแล้ว เช่น น้ำมันดีเซล แก๊สโซฮอล์ 91 ทำให้ต้องมีขึ้นป้ายปิดประกาศหน้าปั๊มน้ำมันว่า น้ำมันหมด อยู่ระหว่างการขนส่งมาเติม