ข่าวดี!! ลูกเต่าหญ้า ลืมตาดูโลกอีกชุด หลังแม่เต่าขึ้นวางไข่ที่หาดกะรน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ข่าวดี!! ลูกเต่าหญ้า ลืมตาดูโลกอีกชุด จำนวน 79 ตัว หลังแม่เต่าขึ้นมาวางไข่ไว้หน้าหาดกะรน 124 ฟอง เมื่อวันที่ 3 ม.ค. ที่ผ่านมา
ตามที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่พบเต่าหญ้าขึ้นมาวางไข่ บริเวณหน้าหาดกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2569จำนวน 124 ฟอง และจากการประเมินสถานการณ์พบตำแหน่งที่วางไข่เต่ามีความเสี่ยงสูง จึงนำกลับมาดูแล เพาะฟัก ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน
ล่าสุดเมื่ิอวันที่ 7 มีนาคม 2569 ลูกเต่าหญ้าได้ฟักออกจากไข่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมระยะเวลาฟักทั้งสิ้น 63 วัน ฟักเป็นตัว จำนวน 79 ตัว และจากการตรวจสอบไม่พบเส้นเลือดหรือจุดตัวอ่อน (embryo) พบไข่ไม่ได้รับการผสม จำนวน 43 ฟอง ตัวอ่อนหยุดการพัฒนาภายในไข่ จำนวน 2 ฟอง คิดเป็นอัตราการฟัก 97.53% และอัตราการรอดชีวิต 100 %
โดยทางศูนย์วิจัยฯ จะทำการอนุบาลลูกเต่าหญ้าที่ฟักแล้วให้มีการเจริญเติบโตและขนาดที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตก่อนปล่อยเต่าหญ้ากลับคืนสู่ธรรมชาติ ถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่าทะเลไทยยังคงอุดมสมบูรณ์ เราทุกคนช่วยกันดูแลบ้านของพวกเขาให้ปลอดภัยต่อไป