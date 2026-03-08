รองผู้ว่าฯปัตตานีร่วมกิจกรรมละศีลอดกับนักกีฬาปันจักสีลัต พร้อมหารือผลักดันสู่เวทีนานาชาติ

ปัตตานี – ประธานปันจักสีลัตปัตตานี จัดกิจกรรมละศีลอดให้กับนักกีฬา โดยมีรองผู้ว่าฯ ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมหารือร่วมกันผลักดันกีฬาปันจักสีลัตสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ
วานนี้ (7 มี.ค.) พ.จ.อ.มาหามุ หวังจิ นายกเทศบาลตำบลบ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ในฐานะ ประธานชมรมปันจักสีลัต จ.ปัตตานี ได้จัดกิจกรรมร่วมละศีลอด ให้แก่นักกีฬาชมรมปันจักสีลัต จ.ปัตตานี โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วย รองประธานชมรมฯ คณะกรรมการ ผู้จัดการทีมและโค้ช โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง สะท้อนถึงความรัก ความผูกพัน และพลังความร่วมมือในการพัฒนากีฬาปันจักสีลัตของจังหวัดปัตตานีให้เติบโตอย่างยั่งยืน
พ.จ.อ.มาหามุ หวังจิ กล่าวว่า กีฬาปันจักสีลัตถือเป็นกีฬาประจำถิ่นและเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความสามัคคีของคนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นกีฬาที่ช่วยเสริมสร้างระเบียบวินัย ความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจให้กับเยาวชน การจัดกิจกรรมร่วมละศีลอดในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันสนับสนุนการพัฒนากีฬาปันจักสีลัตของจังหวัดปัตตานีให้ก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น
ขณะที่ นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ต้องขอชื่นชมชมรมปันจักสีลัตจังหวัดปัตตานี ที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดปัตตานีและประเทศไทย จากการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับเยาวชน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ พร้อมทั้งคว้าเหรียญรางวัลมาสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ทางชมรมปันจักสีลัตจังหวัดปัตตานี จะได้หารือและประสานความร่วมมือกับสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแนวทางในการจัดการแข่งขันและพัฒนากีฬาปันจักสีลัตในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับในระดับที่กว้างขึ้น รวมไปถึงการยกระดับสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ โดยมีแนวคิดในการเชิญทีมจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อสร้างเวทีให้นักกีฬาได้พัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกีฬาและวัฒนธรรมร่วมกัน