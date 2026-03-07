หนุ่มรัตภูมิกลับไม่ถึงบ้าน! รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มถูกสิบล้อเหยียบร่างเสียชีวิต

พัทลุง - เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกสิบล้อทับร่างชายชาว อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เสียชีวิต หลังรถจักรยานยนต์เสียหลักชนแท่งแบริเออร์งานก่อสร้างถนนเพชรเกษมจนล้ม ร่างกายเละจนจำไม่ได้
วันนี้ (7 มี.ค.) เวลา 06.30 น. ตำรวจ สภ.เขาชัยสน จ.พัทลุง รับแจ้งจากพลเมืองดีมีอุบัติเหตุรถชนทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เหตุเกิดบนถนนเพชรเกษม ช่วงพัทลุง-หาดใหญ่ ฝั่งขาล่อง ช่วงหลัก กม.ที่ 1189-1190 ท้องที่ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ ตรงจุดก่อสร้างถนนใหม่ที่เป็นทางคอขวดบีบเส้นทางให้แคบลง พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อซูซูกิ สีน้ำเงิน ล้มข้างทาง ใกล้กันพบคนขับนอนเสียชีวิตในสภาพร่างกายเละ จนจำรูปพรรณสันฐานไม่ได้
เจ้าหน้าที่ตรวจในกระเป๋าพบบัตรประชาชน ทราบชื่อคือนาย อนุชา สามัคคี อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 734 /8 ม.2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา ก่อนให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาชัยสน และเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลแม่ขรี เก็บชิ้นส่วนนำร่างไปชันสูตรต่อที่ ร.พ.เขาชัยสน เพื่อให้ญาติมาติดต่อศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
จากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุขณะที่ผู้เสียชีวิตขับขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้ากลับบ้านในพื้นที่ จ.สงขลา เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ ที่เป็นจุดก่อสร้างทางและแคบผู้รับเหมาได้ตัดถนนให้รถวิ่งทางเดียวทำให้ต้องขับรถเส้นทางที่แคบลง ก่อนชนแท่งแบริเออร์ จนรถเสียหลักและล้มลมลง ทำให้รถสิบล้อ ที่ขับตามหลังมาเหยียบซ้ำจนเสียชีวิตแล้วหลบหนีไป ในเบื้องต้น ตำรวจได้เร่งสอบสวนหารถคันที่เหยียบ เพื่อนำคนขับมาดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
อย่างไรก็ตาม จุดที่เกิดอุบัติเหตุนั้นเป็นการปรับปรุงเส้นทางและทำถนนใหม่โดยแขวงทางหลวงพัทลุงได้ว่าจ้างให้ บริษัท เพชรรุ่งโรจน์ก่อสร้าง ทำการก่อสร้างด้วยงบประมาณ 14 ล้านกว่าบาท และกำลังดำเนินการก่อสร้าง แต่การติดป้ายแสดงและไฟสว่างในตอนกลางคืน บวกกับการวางกรวยเพียงจุดเดียว ทำให้ทัศนวิสัยการขับรถในยามค่ำคืนไม่ค่อยชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้เกิดอุบัติเหตุถึง 5 ครั้งและมีผู้เสียชีวิต 1 รายดังกล่าว