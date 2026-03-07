ทีมเรารักฉลุงลุยหาเสียงเต็มสูบกับศึกเลือกตั้ง ทต.ฉลุง จ.สงขลา ชูนโยบายใหม่บัญญัติ 7 ประการ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “สมโภชน์ วิเชียร” ทีมเรารักฉลุงลุยหาเสียงเต็มสูบกับศึกเลือกตั้งเทศบาลตำบลฉลุง หลังยกฐานะจาก อบต.ขึ้นมาเป็นเทศบาลตำบล ชูนโยบายใหม่บัญญัติ 7 ประการ ทีมผู้บริหาร ทีม สท.ที่มีประสบการณ์ผสมกับคนรุ่นใหม่
วันนี้ (7 มี.ค.) นายสมโภชน์ วิเชียร ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทีมเรารักฉลุง เบอร์ 2 เปิดเผยถึงแผนการหาเสียง เลือกตั้งเทศบาลตำบลฉลุง ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 29 มีนาคมนี้หลังจากที่ยกฐานะจาก อบต.มาเป็นเทศบาลตำบลว่า ขณะนี้ ทีมเรารักฉลุงเร่งลงพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยจะตระเวนหาเสียงไปให้ครบทั้ง 7 หมู่บ้าน แต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดในการเดินหาเสียงได้ไม่เต็มที่ เพราะช่วงเลือกตั้งตรงกับเดือนถือศีลอดพอดี ตัวผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นมุสลิม จะเน้นลงพื้นที่หาเสียงในช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเย็น และพยายามให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ทีมเรารักฉลุงใช้ยุทธศาสตร์การหาเสียงภายใต้คอนเซป “เปลี่ยน..เพื่อเปลี่ยนแปลง”
ชูนโยบายบัญญัต 7 ประการในการพัฒนา ต.ฉลุง ครอบคลุมทุกด้านทุกมิติทุกช่วงอายุ มีทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษาคุณภาพชีวิต ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ด้านอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรมนุษย์ และด้านสาธารณสุขฃ
ซึ่งรายละเอียดแต่ละด้านเป็นนโยบายใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน พร้อมแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว หากได้รับโอกาสก็สามารถเข้าไปทำงานได้ทันที
นายสมโภชน์ กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ทีมเรารักฉลุงพร้อมมากและเตรียมทีมมานาน ไม่ว่าจะเป็นแผนการหาเสียง ซึ่งมีทั้งการลงพื้นที่เดินเคาะประตูบ้าน และการใช้สื่อโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง เช่น เพจเฟซบุ๊ก “เรารักฉลุง เปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนแปลง” เข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวทีมเรารักฉลุงได้ หรือแม้แต่การสร้างภาพด้วยเอไอเพื่อให้สีสันขึ้นเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่
นอกจากนี้ยังมีทีมบริหารที่เป็นคนคุณภาพที่ประสบความสำเร็จและมีความสามารถและประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชีพทั้งส่วนราชการและเอกชน และยากมากกว่าที่คนเหล่านี้จะตัดสินใจเข้าสู่ถนนการเมืองเพราะรู้ดีว่าต้องเจอกับอะไร แต่ว่าสุดท้ายแล้วเพื่อพี่น้องชาวฉลุง ทุกคนก็อาสาเข้ามาทำงานเพื่อพัฒนา ต.ฉลุงและช่วยเหลือชาวบ้าน
โดยทีมบริหาร ประกอบด้วย นายดิเรก มั่นอารีย์ รองนายกฯ คนหนุ่มที่เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สื่อสารได้ 3 ภาษา ทั้งอังกฤษ จีน และมาลายู และยังเป็นแกนนำจิตอาสาของตำบลฉลุงที่ช่วยเหลือชาวบ้านมาตลอด ทั้งสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้คนลำบากหรือกรณีประสบภัยพิบัติและงานส่วนรวมต่างๆ ซึ่งจะเข้ามาสร้างการท่องเที่ยวชุมชนของ ต.ฉลุง เพราะไม่เคยมีใครทำมาก่อน และยังมีทีมขุมกำลังจิตอาสาที่พร้อมช่วยชาวบ้านได้ตลอดเวลา
นายวันชัย แก้วมณี รองนายกฯซึ่งเป็นอดีต อบต. 2 สมัย ซึ่งมีฝีมือในการทำงานดีอยู่แล้ว นายโอมาร์ มูหาหมัด เลขานุการนายกฯ ซึ่งมีความสามารถและประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับทุกองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนหรือแม้แต่องค์กรศาสนาอิสลามและเรื่องฮัจย์ และนายอดิศักดิ์ มรรคาเขตต์ อดีตผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ ด้านการโยธา ระบบน้ำประปา ข้อระเบียบราชการและการประสานงานกับส่วนราชการต่างและมีรางวัลการันตีทั้งในและนอกองค์กร นอกจากนี้ทีมผู้สมัคร ทั้งเขต 1 และเขต 2 เบอร์ 10 11 12 13 14 15 ทั้งสองเขต ซึ่งผสมผสานกันระหว่างคนที่มีประสบการณ์ที่เคยเป็น อบต. เป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และคนรุ่นใหม่
นี่คือทีมเรารักฉลุง ในการเลือกตั้งครั้งนี้ นายสมโภชน์ กล่าวอย่างมั่นใจ พร้อมกับบอกว่า การเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะเป็นการลงเลือกตั้งครั้งสุดท้าย ไม่ว่าจะผลออกมาอย่างไรก็พร้อมที่จะส่งไม่ต่อให้กับทีมเรารักฉลุง เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับบ้านเกิดและเชื่อว่าพวกจะทำได้และทำได้ดีด้วยเพราะทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่เข้ามาทำงานการเมืองคือเปลี่ยนแปลงให้ฉลุงก้าวไปอยู่แถวหน้าของ จ.สงขลา ไม่ได้เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัว และชาวฉลุงก็รู้จักทุกคนดีอยู่แล้ว จึงอยากขอโอกาสให้ทีมเรารักฉลุงเข้าไปทำงานแล้วพวกเราจะทำให้ดูและดีกว่าเดิม
สำหรับการเลือกตั้งเทศบาลตำบลฉลุงครั้งนี้มีผู้สมัคร 2 ทีม คือทีมนายวิโรจน์ จันทรัตน์ ผู้สมัครนายกฯ เบอร์ 1 อดีตนายก อบต.ฉลุงคนล่าสุด กับทีมนายสมโภชน์ วิเชียร ผู้สมัครนายกฯเบอร์ 2 ซึ่งก็เคยเป็นอดีตนายก อบต.ฉลุงมาแล้วเช่นกัน