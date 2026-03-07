โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. แถลงความคืบเหตุประกอบระเบิดภายในบ้านพัก คุมตัวผู้ต้องสงสัย 5 ราย ทั้งหมดให้การรับสารภาพ

พันเอกยุทธนาม เพชรม่วง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เหตุระเบิดภายในบ้านพัก ในพื้นที่ บ้านปาโจ ตำบลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 นั้น ภายหลังเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ นายตัซรี (สงวนนามสกุล) ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าตรวจสอบพื้นที่คาดว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุเบื้องต้นอย่างน้อย 6 ราย จนนำไปสู่การควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย จำนวน 3 ครั้ง ในวันที่ 3, 5 และ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ตามลำดับ ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยจำนวน 5 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ 2 ราย คือ นายต่วนฮาซัน และนายต่วนฮูเซ็น (สงวนนามสกุล) โดยผู้ต้องสงสัยทั้ง 2 รายให้การรับสารภาพ ต่อมาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ 1 ราย คือ นางสาว ต่วนมุมีน๊ะ (สงวนนามสกุล) เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุ โดยผู้ต้องสงสัย ให้การรับสารภาพเช่นกัน และล่าสุด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้อีก 2 ราย คือ นายต่วนตาโอ๊ะ และ นายต่วนฮัมดี (สงวนนามสกุล) ซึ่งผู้ต้องสงสัยทั้ง 2 ราย ให้การรับสารภาพเช่นเดียวกัน
จากผลการซักถาม ผู้ที่ถูกควบคุมตัว และจากวัตถุพยานในที่เกิดเหตุทำให้ทราบว่ายังมีบุคคลต้องสงสัยในเหตุการณ์อีกอย่างน้อย 1 ราย ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานในที่เกิดเหตุเพิ่มเติม เพื่อนำไปสู่การติดตามตัวบุคคลต้องสงสัยดังกล่าวมาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอยืนยันว่า การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกขั้นตอนเป็นไปตามกรอบกฎหมาย และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเร่งรัดติดตามสืบสวนสอบสวน ขยายผล และจับกุมผู้กระทำผิดที่ยังหลบหนี เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่