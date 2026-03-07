โชว์อภินิหารหวาดเสียว! ม้าทรงไทย-มาเลย์ร่วมแห่พระสมโภชวัดกวนอิมเบตงประจำปี 69

ยะลา - บรรดาม้าทรงไทย-มาเลเซียกว่า 50 ชีวิต ร่วมแห่พระงานสมโภชวัดกวนอิมเบตง ประจำปี 2569 กันอย่างคึกคัก โชว์อภินิหารหวาดเสียว ประชาชนและนักท่องเที่ยว ต่างรอชมเพียบ พร้อมขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตนเองและครอบครัว
วันนี้ (7 มี.ค.) ที่วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง หรือวัดกวนอิม อ.เบตง จ.ยะลา นายสกุล เล็งลัคน์กุล ประธานศาลเจ้าวัดกวนอิม อ.เบตง จ.ยะลา เป็นประธานในพิธีปล่อยองค์พระแห่รอบเมืองเบตง ในงานสมโภชวัดกวนอิม ประจำปี 2569 โดยมี นายนิรันดร์ สุนทรศิริ ปลัดอาวุโสอำเภอเบตง สมาชิกจากชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจีน สมาคมต่างๆ หน่วยงานภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียนเข้าร่วม โดยมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ ชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ ต่างพาลูกหลาน ญาติพี่น้อง เดินทางเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเป็นจำนวนมาก
โดยขบวนองค์พระ สิงโต มังกร แห่ไปรอบเมืองเบตง เพื่อให้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้กราบไหว้บูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ทำให้ทั้งเมืองเบตงบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักเป็นอย่างมาก ท่ามกลางเสียงประทัดดังกึกก้องไปทั่วเมือง ของบรรดาเหล่าม้าทรงทั้งชายหญิงกว่า 50 ชีวิต ต่างโชว์อภินิหาร ใช้มีด เหล็กแหลม ทิ่มแทงร่างกาย สร้างความหวาดเสียวให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่รอชมอยู่ตามสองข้างทางเป็นอย่างมาก
สำหรับการแห่พระในงานสมโภชโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตงปี 2569 นี้ ได้มีเหล่าม้าทรงจากวัดกูลิม เต๋าโบเกง วัดฟงฮั่วเหลย และวัดเฉินหวังเมี้ยว ประเทศมาเลเซีย มาร่วมงานแห่ด้วย ซึ่งในช่วงค่ำวันนี้จะมีการแสดงโชว์มังกรจากประเทศมาเลเซีย และมีพิธีลุยไฟ ลุยกระเบื้อง ที่ปากอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อีกด้วย