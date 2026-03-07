ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้ง! น้ำเน่าเสียโผล่กลางชายหาดเกาะยาวใหญ่ ชาวบ้านวอนรัฐเร่งแก้ หวั่นกระทบภาพลักษณ์ท่องเที่ยว-สิ่งแวดล้อม

พังงา – ยังไม่ได้รับการแก้ไข ปัญหาน้ำเสียบริเวณชายหาดโล๊ะปาเหรด เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา ล่าสุดน้ำเน่าเสียได้ผุดขึ้นกลางชายหาด ส่งกลิ่นเหม็น ชาวบ้านหวั่นกระทบสิ่งแวดล้อมและภาพลักษณ์ท่องเที่ยว วอนหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ไข
จากกรณีที่ชาวบ้านได้มีการร้องเรียนปัญหาน้ำเน่าเสียผุดขึ้นบริเวณชายหาดโล๊ะปาเหรด หมู่ 7 บนเกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา ซึ่งเป็นชายหาดที่มีความสวยงามและยาวที่สุดของเกาะยาวใหญ่ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและสร้างความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ ก่อนหน้านี้ได้มีการร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
จากการตรวจสอบพบว่า ท่อระบายน้ำจากหลายจุดในพื้นที่ได้ไหลมารวมกันที่ท่อระบายน้ำของผู้ประกอบการรายหนึ่ง ซึ่งกำลังได้รับผลกระทบ โดยภายในท่อมีน้ำเน่าเสียสะสมจำนวนมาก เนื่องจากปลายทางของน้ำที่ไหลออกจากโรงแรมเป็นพื้นที่ดินเอกชนที่มีการวางท่อระบายน้ำขนาดเล็กและอยู่ในระดับสูงกว่า ทำให้น้ำไหลระบายได้ไม่สะดวก ส่งผลให้น้ำเสียสะสมและเกิดกลิ่นเหม็น เมื่อตรวจสอบต่อไปยังบริเวณชายหาด พบว่าจุดปลายทางของน้ำเน่าเสียเริ่มเอ่อล้นใกล้ชายหาด คาดว่าอาจไหลลงสู่ทะเลในเวลาไม่นาน
ล่าสุดในช่วงเช้าวันที่ 6 มีนาคม ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวพบว่าน้ำเน่าเสียได้ผุดขึ้นกลางชายหาดบริเวณจุดเดิมอีกครั้ง ก่อนจะไหลลงสู่ทะเล ทำให้ประชาชนในพื้นที่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เนื่องจากเกรงว่าหากปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อต่อไป จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเกาะยาวในระยะยาว
ทั้งนี้ ชาวบ้านระบุว่า ปัญหาดังกล่าวดำเนินมากว่าครึ่งเดือนแล้ว แต่ยังไม่เห็นแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนจากเทศบาลตำบลพรุใน อีกทั้งปริมาณน้ำเสียกลับเพิ่มมากขึ้น จึงอยากให้หน่วยงานระดับจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามและสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของพื้นที่