เปิดมหกรรมกีฬาทางน้ำ “Hi Songkhla” นักกีฬาไทย–มาเลเซียร่วมแข่งคึกคัก

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เปิดสีสันชายหาดสมิหลา จัดแข่งขันกีฬาทางน้ำและการละเล่นพื้นบ้าน ดึงนักกีฬาไทย–ต่างชาติร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ “Hi Songkhla สีสันชายหาดวิถีเมืองสองเล” หวังผลักดันสงขลาสู่เมืองกีฬาและกระตุ้นการท่องเที่ยว
วันนี้ (7 มี.ค.) บรรยากาศบริเวณชายหาดแหลมสมิหลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เต็มไปด้วยความคึกคัก เมื่อนักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างทยอยเดินทางมารวมตัวเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาทางน้ำ ในมหกรรมกีฬาการพาย กีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน ภายใต้โครงการ “Hi Songkhla สีสันชายหาดวิถีเมืองสองเล” โดยนักกีฬาได้ฝึกซ้อมและรับฟังการบรีฟเส้นทางการแข่งขัน เพื่อทดสอบความพร้อมของสนามและจุดต่าง ๆ ก่อนลงแข่งขันจริง
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด ตำรวจท่องเที่ยว และทีมพยาบาล ได้เตรียมกำลังดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดตลอดแนวชายหาด ท่ามกลางบรรยากาศลมทะเลที่พัดกำลังดี และแสงอาทิตย์ยามเช้าที่ค่อย ๆ โผล่ขึ้นเหนือขอบทะเล ส่องประกายเหนือผืนน้ำบริเวณแหลมสมิหลา สร้างภาพความสวยงามของธรรมชาติริมทะเลสงขลา และทำให้เมืองสงขลามีชีวิตชีวาตั้งแต่เช้าตรู่ของวันหยุด
ต่อมาได้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ณ สวนประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ริมหาดสมิหลา โดย นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวจิราวดี อ่อนวงศ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานการจัดงาน และนายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อผลักดันจังหวัดสงขลาให้ก้าวสู่การเป็น Sport City และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมกีฬา
สำหรับกิจกรรมการแข่งขันในวันนี้ ซึ่งเป็นวันแรกของช่วงกิจกรรมที่สอง ระหว่างวันที่ 7–8 มีนาคม ได้จัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำหลากหลายประเภท ทั้ง Surf Ski ระยะทาง 5 กิโลเมตร Sea Kayak ระยะทาง 5 กิโลเมตร การแข่งขัน SUP Open ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ SUP Sprint ระยะทาง 200 เมตร รวมถึงการแข่งขันเรือคายัคแบ่งตามช่วงอายุ ตั้งแต่รุ่นเยาวชน รุ่นทั่วไป ไปจนถึงรุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีกีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน เช่น วิ่งเปรี้ยวทะเล มวยทะเล และวิ่งกระสอบ สร้างสีสันและเสียงเชียร์ตลอดแนวชายหาด
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมเสริมสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ทั้ง SUP & SURF Clinic เปิดโอกาสให้เรียนรู้ทักษะการพายบอร์ดและการเล่นเซิร์ฟจากผู้เชี่ยวชาญฟรี รวมถึงกิจกรรมแคมป์ปิ้งริมทะเลในช่วงเย็น ที่มีทั้งฟู้ดทรัค ดนตรีสด โยคะริมหาด การแสดงควงกระบองไฟ และกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลาย โดยคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยสร้างสีสันการท่องเที่ยวช่วงซัมเมอร์ของจังหวัดสงขลา และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง