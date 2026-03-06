xs
มูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลกจับมือ ปตท.สผ.ฉลอง 50 ปี ไทย–จีน เปิดตัวหนังสือประวัติศาสตร์ “250 ปี วิถีมังกรริมทะเลสาบสงขลา” หนุนขึ้นทะเบียนมรดกโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 69 ที่ จ.สงขลา มูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลก ร่วมกับบริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.อีดี จัดงานเสวนาวิชาการและเปิดตัวหนังสือ “250 ปี วิถีมังกรริมทะเลสาบสงขลา” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองสงขลาแหลมสน สนับสนุนข้อมูลคุณค่าโดดเด่นเป็นสากล (Outstanding Universal Value) ของแหล่งมรดกวัฒนธรรม “สงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลา” ซึ่งได้รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative Lists) และอยู่ระหว่างการผลักดันสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก พร้อมกับร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดสงขลา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และภาคประชาชน เข้าร่วม พร้อมจัดพิธีมอบหนังสือแก่สถานศึกษาในจังหวัดสงขลา เพื่อขยายองค์ความรู้สู่เยาวชนและสาธารณชน ทั้งระดับปฐมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งมี ปตท.สผ.อีดี บริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต เป็นผู้สนับสนุนหลักในการขับเคลื่อน

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ประธานมูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลก กล่าวว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประจักษ์พยานสำคัญของความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องของไทยและจีนในจังหวัดสงขลาที่สืบสานกันมาอย่างยาวนาน โดยเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการศึกษาและจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองสงขลาแหลมสน พ.ศ. 2223–2385”


นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า แหล่งมรดกวัฒนธรรม สงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลา’ กำลังจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในอีก 3 ปีข้างหน้า พร้อมย้ำว่า การจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องเมืองสงขลาแหลมสน หากยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีน ที่สะท้อนสายสัมพันธ์ระดับ “ครอบครัวเดียวกัน” หรือ “จงไท่อี้เจียซิน” อีกด้วย

ด้านนายวัง จื้อ เจียน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จีน–ไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน และเน้นย้ำถึงบทบาทของสงขลาในฐานะเมืองท่าสำคัญบนเส้นทางสายไหมทางทะเลโบราณ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งถิ่นฐานและการหลอมรวมของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยตลอดกว่า 250 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ หนังสือ “250 ปี วิถีมังกรริมทะเลสาบสงขลา” จัดทำโดยรวบรวมผลงานวิจัยจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ครอบคลุมประเด็นประวัติศาสตร์การค้า ความสัมพันธ์ไทย–จีน การตั้งถิ่นฐานของชุมชนจีนในสงขลา ตลอดจนศิลปกรรมและวัฒนธรรมที่สะท้อนการผสมผสานอย่างกลมกลืนของพหุวัฒนธรรม และการจัดงานครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของจังหวัดสงขลาในการขับเคลื่อนเมืองสู่เวทีสากล ทั้งในมิติการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม การสร้างความตระหนักรู้แก่สังคม และการสานต่อมิตรภาพไทย–จีนให้มั่นคงยั่งยืน โดยจัดงานเสวนาและเปิดตัวที่ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา จังหวัดสงขลา



