นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเปลือยกายนอนอาบแดดบนชายหาด ในพื้นที่ราไวย์ ตร.ท่องเที่ยว-ทต.ราไวย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบ เตรียมติดป้ายเตือน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต ร่วม เทศบาลตำบลราไวย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบชายหาดชาโด หลังโซเซียลนำเสนอภาพนักท่องเที่ยวเปลือยกายร่อนจ้อนนอนอาบแดด พร้อมวางมาตรการเพิ่มความเข้มงวดลาดตระเวนและเตรียมติดป้ายเตือนข้อปฏิบัติในการใช้พื้นที่ชายหาด
วันนี้ (6 มีนาคม 2569) เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.เอกชัย ศิริ สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 กก.2 บก.ทท.3 สถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 (ภูเก็ต–พังงา) ได้สั่งการให้ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลตำบลราไวย์ นำโดย นายเทมส์ ไกรทัศน์ นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่สื่อโซเซียลนำเสนอภาพนักท่องเที่ยวเปลือยกายนอนอาบแดดและทำกจิกรรมต่างๆ บนชายหาดชาโด ตำบลราไวย์
พบว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณชายหาดชาโด ในพื้นที่ตำบลราไวย์ ซึ่งเป็นชายหาดที่มีความยาวประมาณ 100 เมตร ลักษณะค่อนข้างเงียบสงบ โดยต้องเดินเท้าจากถนนลงไปประมาณ 200 เมตร และในช่วงเวลาดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำประมาณ 20 คน
ทั้งนี้ สายตรวจได้ประสานความร่วมมือกับเทศบาลตำบลราไวย์ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราพื้นที่ชายหาดและแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งประสานเทศบาลตำบลราไวย์ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หลายภาษา เพื่อแจ้งข้อห้ามและกฎระเบียบในการใช้พื้นที่สาธารณะให้นักท่องเที่ยวรับทราบอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตักเตือนและชี้แจงทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อห้าม และข้อควรปฏิบัติในการใช้พื้นที่สาธารณะ รวมถึงประสานความร่วมมือกับสถานทูต กงสุล โรงแรม บริษัททัวร์ และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข้อห้ามและแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมให้แก่นักท่องเที่ยวต่อไป