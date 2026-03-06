อบต.ยกระดับ “แตงโมเกาะสุกร” อย่างยั่งยืน หลังเจอปัญหาแอบอ้างชื่อสินค้าจีไอ จ.ตรัง

ตรัง - อบต.เกาะสุกร ชู 3 กลยุทธ์ ยกระดับแตงโมเกาะสุกร สินค้าจีไออย่างยั่งยืน หลังประสบปัญหาการนำแตงโมจากแหล่งอื่นมาแอบอ้างชื่อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และกลไกราคาของผลผลิตจริง
วันนี้ (6 มี.ค.) นายยงยุทธ ไชยมล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เกาะสุกร เปิดเผยว่า ถึงแม้สถานการณ์ในปัจจุบัน แตงโมเกาะสุกรจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือจีไอ (GI) ของจังหวัดตรังอย่างเป็นทางการแล้ว แต่เกษตรกรยังคงประสบปัญหาจากกลุ่มผู้ค้าที่นำแตงโมจากแหล่งอื่นมาแอบอ้างชื่อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และกลไกราคาของผลผลิตจริง
“ดังนั้น อบต.เกาะสุกรจึงได้ขนแตงโมเกาะสุกรขึ้นฝั่งบุกถึงตัวผู้บริโภคในตัวเมืองตรังโดยตรง เพื่อยืนยันว่าเป็นแตงโมจากเกษตรกรตัวจริง มีคุณภาพและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ลอกเลียนไม่ได้ อีกทั้งเพื่อต้องการทวงคืนความเชื่อมั่นและสร้างบรรทัดฐานว่า แตงโมเกาะสุกรของแท้ต้องมีรสชาติหวานกรอบ เนื้อละเอียด และมีกลิ่นหอมไอทะเลที่เป็นเอกลักษณ์”
สำหรับกลยุทธ์ 3 ประการเพื่อการยกระดับแตงโมเกาะสุกรอย่างยั่งยืน และเพื่อให้สินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ระดับสากลนั้น อบต.เกาะสุกรได้วางแนวทางการขับเคลื่อนไว้ดังนี้คือ มีการการันตีคุณภาพ 100% ด้วยการส่งเสริมการติดสติกเกอร์รหัสตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) บนผลผลิตทุกลูก เพื่อให้ผู้บริโภคทราบแหล่งที่มาถึงระดับไร่เกษตรกร มีการจุดเด่นอัตลักษณ์ GI ด้วยการประชาสัมพันธ์ความพิเศษของแตงโมทะเล ที่ปลูกในดินร่วนปนทรายซึ่งอุดมด้วยแร่ธาตุ และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลควายทะเลกว่า 900 ตัวบนเกาะ
นอกจากนั้น ยังมีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงรุก ปรับภาพลักษณ์สินค้าจากผลไม้พื้นเมืองสู่ของฝากเกรดพรีเมียม โดยเน้นการวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งเป้าหมายสูงสุดคือ การสร้างแบรนด์ที่คนเชื่อถือ เมื่อผู้บริโภคเห็นชื่อเกาะสุกร ต้องมั่นใจได้ทันทีว่าได้รับประทานแตงโมที่มีคุณภาพที่สุด
ท้ังนี้ ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2569 อบต.จะจัดงานวันแตงโมตำบลเกาะสุกรขึ้น ณ สันเขื่อน หมู่ที่ 2 บ้านแหลม พร้อมกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดหนูน้อยแตงโมเกาะสุกร การประกวดเมนูอาหารวัตถุดิบจากแตงโมเกาะสุกร การเดินแบบผ้าพื้นถิ่น การแสดงดนตรี การจำหน่ายสินค้าในชุมชนและร้านค้า เป็นต้น พร้อมกิจกรรมกินแวะชมสวนแตงโมเกาะสุกรที่ขึ้นชื่อลือเลื่อง ในรสชาติที่หวาน กรอบ สีสด ตลอดทั้งเดือนนี้