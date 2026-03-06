โจ๋เลือดร้อน! บุกเอาคืนยิงเยาวชนวัยเดียวกันเจ็บ 3 ราย หลังมีปากเสียงและถูกชักปืนขู่

พัทลุง – วัยรุ่นพัทลุงอายุ 14-15 ปี เลือดร้อนใช้อาวุธปืนยิงใส่เยาวชนวัยเดียวกันได้รับบาดเจ็บหน้าบ้านพัก 3 ราย หลังมีปากเสียงจากการมองหน้ากันและถูกเอาปืนข่มขู่จึงย้อนกลับมาเอาคืน ก่อนผู้ปกครองฝ่ายก่อเหตุจะนำเข้ามอบตัว
วันนี้ (6 มี.ค.) ร.ต.อ.อาคม ปานจันทร์ ร้อยเวร สภ.ตะโหมด รับแจ้งมีคนถูกยิงที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 3 ราย เป็นเยาวชนอายุ 14 ปี จำนวน 2 ราย และอายุ 15 ปี จำนวน 1 ราย ถูกกระสุนปืนยิงเข้าบริเวณข้อเท้าและหน้าแข้ง ขณะที่เยาวชนอายุ 14 ปี อีก 1 ราย ถูกกระสุนปืนบริเวณชายโครง เบื้องต้นพลเมืองดีได้นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลตะโหมด และแพทย์ส่งตัวรักษาต่อที่ รพ.พัทลุง ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บนั่งอยู่หน้าบ้าน ได้มีรถจักรยานยนต์ 2 คันขับผ่านมา และกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บหันมอง ก่อนกลุ่มที่ขับรถตะโกนด่าบอกมึงมองอะไร ทำให้ฝ่ายที่ได้รับบาดเจ็บไม่พอใจขับรถตามก่อนใช้อาวุธปืนจี้ บอกว่ามึงใหญ่มาจากไหน หลังจากนั้นได้แยกย้ายกัน ฝ่ายตรงข้ามบอกเดี่ยวมึงเจอกับกู หลังจากนั้น 30 นาที ฝ่ายที่โดนปืนจี้ได้ขับรถมาถามว่าเมื่อกี้ใครใช้ปืนจี้ ก่อนยิงปืนเข้าใส่ 2 นัด จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ต่อมาเมื่อช่วงเช้าที่ที่ผ่านมา ผู้ปกครองฝ่ายผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเยาวชนอายุ 14-15 ปี ทั้ง 3 คน ได้ติดต่อขอมอบตัว โดยทั้งหมดเป็นเด็กในพื้นที่ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด ก่อนที่เจ้าหน้าที่นำไปค้นหาอาวุธปืนที่ผู้ก่อเหตุนำไปทิ้งในลำคลอง ท้องที่ ม.6 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด แต่เจ้าหน้าที่ยังค้นหาไม่เจอ ก่อนจะนำตัวทั้ง 3 คน มาสอบปากคำเพิ่มเติม พร้อมผู้ปกครองและสหวิชาชีพ
โดย นางเรวดี หนูดำ อายุ 35 ปี เจ้าของบ้าน กล่าวว่า ทุกคืนลูกและเพื่อน ๆ จะมานั่งเล่นกันที่บ้านตลอด แต่ตนไม่ทราบมูลเหตุมาจากเรื่องอะไร เพราะช่วงเกิดเหตุตนเองนอนหลับไปแล้ว
ด้านแม่ผู้ก่อเหตุ กล่าวว่า ลูกชายไม่เคยบอกว่ามีปัญหาอะไร และมูลเหตุยิงนั้นตนเองไม่ทราบเรื่องเลย