สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ฯ ประชุมใหญ่สามัญเนื่องใน”วันนักข่าว”จัดเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางสื่ออดีต-ปัจจุบัน” มอบทุนการศึกษา สวัสดิการแก่สมาขิก พร้อมเลี้ยงสังสรรค์
เมื่อวันที่ 5 มี.ค.69 ซึ่งตรงกับ “วันสื่อสารมวลชนเเห่งชาติ” หรือ “วันนักข่าว” ที่ภาคใต้ สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้เเห่งประเทศไทย (สนต.) ซึ่งเป็นสมาคมเก่าแก่ของสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคใต้ ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันสื่อสารมวลชนเเห่งชาติ ด้วยเช่นกัน
ในช่วงเช้า สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้เเห่งประเทศไทย นำโดย นายไชยยงค์ มณีรุ่งสุกล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ ได้ร่วมกันทำบุญที่วัดปลักกริมใน ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่อดีตนายกสมาคมฯ และสมาชิกที่ล่วงลับไปเเล้วกว่า 100 ชีวิต
ส่วนในภาคบ่าย หลังจากลงทะเบียนสมาชิกสมาคมฯ นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกสมาคมฯ ที่เข้าร่วม ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกันเป็นปึกแผ่น
หลังจากนั้นจะมีการเสวนาในหัวข้อ"ทิศทางสื่อในปัจจุบัน-อนาคตในยุคAI" เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ และการปรับตัวของบุคลากรในวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ามกลางการถาโถมของเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้เข้าร่วมเสวนา เช่น นายจรัส บำรุงเสนา ผู้ช่วยเลขิการ ศอ.บต. น.ส.นาซือเราะ เจะฮะ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ Mr.Syed Azlan Syed Hizar นายกสมาคมนักข่าวแห่งรัฐเปอร์ลิส (Persatuan Wartawan Perlis - PWP) ฯลฯ
นายไชยยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ฯ กล่าวว่า ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามามีบทบาทในองค์กรเกือบทุกแห่งและในชีวิตประจำวันของผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะสื่อหนังสือพิมพ์ มีการนำมาใช้ที่หลากหลาย ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับผลกระทบของ AI ต่อผู้ใช้ ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก AI และว่า AI นำมาซึ่งปัญหามากกว่าประโยชน์หรือไม่ ผลดีคือทำให้การค้นหาข้อมูล สร้างคำถามมีคำตอบ แต่ AI ด้านลบที่เห็นเด่นชัดคือการต้มตุ๋น หลอกลวง สแกมเมอร์ เพราะ AI สร้างได้ทุกอย่าง
Mr.Syed Azlan Syed Hizar นายกสมาคมนักข่าวแห่งรัฐเปอร์ลิส กลาวว่า การทำสื่อในประเทศมาเลเซีย จะไม่นิยมใช้ AI พร้อมกับยกตัวอย่าง เมื่อเราถาม AI ว่า อยากทราบชื่อนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ข้อมูลจะระบุไม่ครบถ้วน เช่น ระบุชื่อเพียง ดร.มหาเดร์ มะหะหมัด การทำข่าวในมาเลเซียต้องมีความชัดเจน ผู้สื่อข่าวต้องผ่านองค์กรรับรองจากรัฐ มีรายชื่อ ตัวตนที่ชัดเจนที่ทำข่าวได้ทุกเหตุการณ์ โดยที่รัฐจะสนับสนุน
การจัดประชุมครั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ร่วมสนับสนุนจากหลายภาคส่วน เช่น บริษัท ปตท.ระบบท่อเขต 7 ตัวแทนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9
หลังจากนั้นจะเข้าสู่การมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของสมาขิก รวมถึงสวัสดิการแก่สมาชิก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คนทำงานสื่อ โดยเฉพาะการมอบทุนการศึกษานั้น จะมีการมอบทุนต่อเนื่องมาทุกปีโดยใช้เงินส่วนตัวของนายกสมาคมฯ เอง
ส่วนในภาคค่ำงานเลี้ยง”สังสรรค์วันนักข่าว” โดยสมาคมฯ ได้เรียนเชิญบุคคลสำคัญที่เป็นแหล่งข่าว ผู้บริหารองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เช่น ผู้แทนจังหวัดสงขลา นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตเลขาธิการ ศอ.บต. ในฐานะประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ นายอะฮ์มัด ฟะห์มี บิน อะฮ์มัด ซาร์กาวี กงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายตำรวจระดับสูง รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนสาขาต่างๆ เข้าร่วม
สำหรับ “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ” หรือ “วันนักข่าว” ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่มีการก่อตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อปี 2498 โดยนักข่าวรุ่นบุกเบิก 15 ท่าน ต่อมาได้เข้าร่วมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กลายเป็น “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย”
พร้อมกับมีการกำหนดให้วันที่ 5 มีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมฯ เป็น “วันนักข่าว” หรือ “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ” จนถึงปัจจุบัน