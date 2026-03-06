กลิ่นโชย! พบปัญหาน้ำเน่าเสียลงชายหาด ที่เกาะยาวใหญ่ ลำรางธรรมชาติปลายทางถูกเปลี่ยนสภาพทำน้ำไม่ไหล

พังงา – พบปัญหาน้ำเน่าเสียใกล้ชายหาดโล๊ะปาเหรด เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา เริ่มส่งกลิ่นเน่าเสีย คาดปัญหาเกิดจากปลายลำรางสาธารณะถูกเปลี่ยนสภาพทำให้น้ำไหลไม่ได้ หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว วอนหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ไข
จากกรณีมีการร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ ว่าพบน้ำเสียผุดขึ้นบริเวณ ชายหาดโล๊ะปาเหรด หมู่ 7 ต.พรุใน อ.เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา ซึ่งสร้างความกังวลแก่ประชาชนและสร้างปัญหากลิ่นเน่าเสีย กระทบต่อนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและร่วมแก้ปัญหาพร้อมตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้น และยังอยู่ในเกณฑ์ไม่กระทบทรัพยากรทางทะเลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับการประสานจากผู้นำในพื้นที่ว่า ขณะนี้ได้เกิดเหตุการณ์น้ำเน่าเสียอย่างรุนแรงในบางช่วงของท่อระบายน้ำ จึงลงพื้นที่พร้อมด้วย นายปรเมศร หนูเจริญ ปลัดอำเภอเกาะยาว นายวิทูล บุญสบ กำนันตำบลพรุใน นายสมยศ หยั่งทะเล รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุใน นายศุภเลิศ ปลูกไม้ดี ส.อบจ.พังงา และผู้นำท้องที่ ตัวแทนชุมชน และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา
จากการตรวจสอบพบว่า ท่อระบายน้ำทั้งหมดได้ไหลมารวมกันเข้าสู่ท่อระบายน้ำของผู้ประกอบการที่กำลังได้รับผลกระทบ จากการที่มีน้ำเน่าเสียอยู่ภายในท่อระบายน้ำของโรงแรม เพราะปลายทางที่น้ำไหลจากโรงแรมเป็นที่ดินของเอกชนมีการวางท่อระบายน้ำไว้ขนาดเล็กกว่าและสูงกว่า น้ำจึงไหลไม่สะดวก จนทำให้น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นโชย เมื่อเดินสำรวจต่อไปยังชายหาดพบว่า จุดปลายทางน้ำเน่าเสียกำลังเอ่อล้นใกล้กับชายหาด คาดว่าน่าจะไหลลงไปในชายหาดในอีกไม่ช้า ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่ ได้นำผู้สื่อข่าวเดินสำรวจลำรางธรรมชาติในอดีตที่ไหลลงสู่หายหาด แต่ปัจจุบันได้หายไปเนื่องการการพัฒนาที่ดิน
จากนั้นได้ร่วมกันประชุมหารือแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยทางตัวแทนเทศบาลตำบลพรุในแจ้งว่า หลังจากเกิดปัญหาได้ใช้ปูนขาว และ EM มาหว่านเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสีย และนำรถสูบน้ำมาสูบน้ำเน่าเสียไปทิ้ง1 คันรถ ก็พบว่าน้ำเสียไหลลงมามากกว่าเดิมอีก ขณะที่เทศบาลมีแผนจะสร้างระบบกำจัดน้ำเสียผันไปยังอีกฝั่งหนึ่ง แต่ยังติดขัดในเรื่องที่ดินที่ผ่าน ที่ประชุมจึงเสนอให้เทศบาลจัดการปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการสูบน้ำเน่าเสียออกจากพื้นที่ไปกำจัดในที่ดินว่างเปล่าของเอกชนรายหนึ่ง ขณะที่ผู้ประกอบการที่เกิดปัญหาได้ขอให้รีบแก้ปัญหา เพราะที่ผ่านมาก็ได้รับความเสียหายจากปัญหานี้มามากแล้ว และได้ให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ต่อไปทางโรงแรมอาจจะดำเนินการปิดกั้นไม่ให้น้ำไหลผ่านโรงแรมก็ได้
นายภูริภัทร สงวนไถ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 กล่าวว่า พื้นที่ปลายทางแต่เดิมเป็นลำรางธรรมชาติที่มีน้ำไหลลงสู่ทะเล และยังมีกุ้ง หอย ปู ปลา อยู่เลย เมื่อช่วงที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดน้ำทะเลยังไหลเข้าสู่ลำรางได้ ซึ่งถือว่าเป็นธรรมชาติบำบัดทางหนึ่ง จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบว่าเจ้าของที่ดินสามารถปิดลำรางธรรมชาติได้หรือไม่
นายปรเมศร หนูเจริญ ปลัดอำเภอเกาะยาว กล่าวว่า จากการลงพื้นที่และพูดคุยกันในวันนี้ จะมีการให้ตัวแทนไปขอความอนุเคราะห์จากเจ้าของที่ดินปลายทางให้ทางเทศบาลวางท่อระบายน้ำใหม่ พร้อมกับให้เทศบาลดำเนินการสูบน้ำเน่าเสียที่ค้างอยู่ไปบำบัดในที่ดินที่ชาวบ้านอนุเคราะห์ และให้เทศบาลดำเนินการขอความร่วมมือผู้ประกอบการต่างๆ และชาวบ้านให้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงท่อระบาย ในระยะยาวเทศบาลบอกว่ามีแผนจะวงาท่อผันน้ำเสียไปบำบัดในอีกจุดหนึ่งที่ใกล้กับป่าชายเลน