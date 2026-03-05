อุทาหรณ์! ประกายไฟกระเด็นถูกถังน้ำมันระเบิดบึ้ม กระบะถูกเผาวอดเหลือแต่ซาก

พัทลุง - เกิดเหตุเพลิงไหม้กระบะเผาวอดเหลือเพียงซาก เจ้าของเผยเกิดจากประกายไฟจากการเชื่อมเหล็กกระเด็นไปถูกถังน้ำมันและถังแก๊สที่บรรทุกไว้ โชคดีบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย เหตุเกิดท้องที่ ม.4 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง
วันนี้ (5 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทลุง รับแจ้งมีเหตุ ถังน้ำมัน ถังแก๊สระเบิด ก่อนไฟลุกไหม้รถยนต์กระบะได้รับความเสียหาย โดยเหตุเกิดริมถนนในหมู่บ้าน ท้องที่ ม.4 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พบไฟกำลังลุกไหม้รถยนต์นานเกือบชั่วโมงก่อนเผาจนเกลี้ยงเหลือแต่ซาก
โดยพบว่าในที่เกิดเหตุ ห่างจากบ้านเรือนเล็กน้อย พบถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร 2 ถัง และถังแก๊ส 2 ถัง ถูกประกายไฟระเบิดทั้งทั้งหมด
จากการสอบถาม นายสมพร จิตรักษา อายุ 56 ปี กล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุเจ้าของรถยนต์กระบะและรถเกี่ยวข้าว ได้จอดใกล้กัน โดยรถยนต์กระบะได้บรรทุกถังน้ำมัน และถังแก๊สไว้ และได้มีการเชื่อมเหล็กรถเกี่ยวข้าว ก่อนเกิดประกายไฟลุกลามไปยังถังน้ำมัน แล้วได้มีเสียงระเบิดดังขึ้น 4- 5 ครั้ง ก่อนเจ้าของได้ขับรถเกี่ยวข้าว และรถบรรทุก 10 ล้อ ออกจากจุดไฟไหม้ เพื่อไม่ให้ลุกลามติดรถทั้ง 2 คัน แต่รถยนต์กระบะไม่สามารถทำอะไรได้ ก่อนไฟลุกไหม้จนวอดและได้รับความเสียหายดังกล่าว
ขณะที่ นายปิยพงศ์ เล็กพุ่ม อายุ 34 ปี เจ้าของ กล่าวว่า ในเบื้องต้นยอมรับว่าเกิดจากความประมาท ตนเชื่อมเหล็กรถเกี่ยวข้าวมาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ ครั้งนี้ถือเป็นอุทาหรณ์ ทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ถือว่าโชคดีได้รับบาดเจ็บที่เท้าเล็กน้อย