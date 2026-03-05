ดีเอสไอ-ปปง.บุกค้นบ้าน "ชนนพัฒฐ์" ส.ส.สงขลา หาหลักฐานเพิ่มในคดีเว็บพนันออนไลน์

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ดีเอสไอร่วมกับ ปปง.บุกตรวจค้นบ้าน "สส.กฤต" ใน จ.สงขลา หาข้อมูลพยานหลักฐานเพิ่มในคดีเว็บพนันออนไลน์ หลังพิจารณาคำขอเพิกถอนยึดอายัดทรัพย์แล้ว ไม่มีน้ำหนักพอ
วันนี้ (5 มี.ค.) เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เข้าตรวจค้นบ้านของนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม หรือ สส.กฤต ในพื้นที่ ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อหาข้อมูลพยานหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องคดีค้างเก่าที่โดนร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ หลัง ป.ป.ง.มีมติยื่นคำร้องศาลให้มีคำสั่งให้ทรัพย์สิน 158 ล้านของนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว กับพวก ในคดีเว็บพนัน ตกเป็นของแผ่นดิน หลังพิจารณาคำขอเพิกถอนยึดอายัดทรัพย์แล้ว ไม่มีน้ำหนักพอ
จากการตรวจค้นบ้านพักได้ตรวจยึดกระเป๋าแบรนด์เนม ไม่ทราบยี่ห้อ ซึ่งเป็นของภรรยานายชนนพัฒฐ์ 1 ใบ และการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามหมายค้นของสำนักงาน ป.ป.ง.และหมายจับคดีค้างเก่ากรณีลูกน้องคนสนิทของ สส.กฤต ทำร้ายร่างกายชาวบ้านจนได้รับบาดเจ็บ