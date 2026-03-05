ตำรวจคาดเผากล้องวงจรปิดนราธิวาสฝีมือกลุ่ม "คนหน้าขาว" เป็นคนในพื้นที่

นราธิวาส - ตำรวจไล่กล้องวงจรปิดควานหาตัวมือเผากล้องวงจรปิดใน 2 อำเภอ คาดเป็นสมาชิกคนรุ่นใหม่ของขบวนการหรือ "คนหน้าขาว" เป็นคนในพื้นที่ ไม่มีประวัติต้องคดีความมั่นคง
จากกรณีคนร้ายลอบเผากล้องวงจรปิดใน 2 อำเภอของ จ.นราธิวาส รวม 24 จุด กล้องเสียหาย 38 ตัว และเผายางรถยนต์วางกลางถนนในพื้นที่ ต.เฉลิม อ.ระแงะ
วันนี้ (5 มี.ค.) พ.ต.อ.นิยม สุวรรณคง ผกก.สส.ภ.จว.นราธิวาส พ.อ.ณัฎฐพล สุนทรนนท์ ผบ.ฉก.ทพ.49 พ.ต.อ.วีระศักดิ์ เพอแสละ ผกก.สภ.จะแนะ นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุคนร้ายลอบวางพลิงกล้องวงจรปิด จำนวน 3 จุด ได้รับความเสีย 10 ตัว ในพื้นที่ ม.2 ต.จะแนะ
จากการไล่กล้องวงจรปิด เจ้าหน้าที่พบว่า คนร้ายที่ก่อเหตุจำนวน 3 จุด เป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันมีจำนวน 6 คน ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ เมื่อคนร้ายทั้ง 6 คนร่วมก่อเหตุแล้วเสร็จได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปตามเส้นทางลัดสู่ ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส และจากการสังกตุของเจ้าหน้าที่คาดว่ากลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้เป็นสมาชิกแนวร่วมรุ่นใหม่ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง หรือ กลุ่มหน้าขาว ที่ไม่มีประวัติต้องคดีความมั่นคง คาดว่าเป็นคนพื้นที่ อ.จะแนะทั้งหมด และคาดว่าคนร้ายกลุ่มนี้เคยก่อเหตุในพื้นที่มาแล้วก่อนหน้านี้ ที่เจ้าหน้าที่ได้นำรายชื่อขึ้นทำเนียบคดีความมั่นคง
ส่วนในพื้นที่ อ.ศรีสาคร คนร้ายที่ก่อเหตุได้แยกกำลังออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 ลอบก่อเหตุในพื้นที่ ต.ศรีสาคร และชุดที่ 2 ก่อเหตุในพื้นที่ ต.ศรีบรรพต ซึ่งทั้งหมดเป็นสมาชิกคนรุ่นใหม่ของผู้ก่อเหตุรุนแรง ซึ่งเจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อติดตามตัวมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป