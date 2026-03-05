ยอมจำนน! มือยิงอริดับคาถนนที่สตูล ดอดมอบตัวหลังถูก ตร.ตามไล่ล่าต่อเนื่อง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - มือยิงอริดอดมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปั๊มน้ำมัน ในพพื้นที่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา หลังก่อเหตุยิงคู่อริดับคาถนนที่ จ.สตูล เหตุจากความบาดหมางที่มีมานาน แต่เบื้องต้นยังปฎิเสธทุกข้อกล่าวหา
วันนี้ (5 มี.ค.) ที่ สภ.รัตภูมิ จ.สงขลา พ.ต.อ.สมพงษ์ สุวรรณวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.สตูล, พ.ต.อ.เสกสิทธิ์ ปรากฏชื่อ ผกก.กก.สส.ภ.จว.สตูล, พ.ต.ท.มูฮัมหมาดชุกรี นุ่งอาหลี รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.9 และ พ.ต.ท.เฉลิมรัฐ แก้วเนียม สว.สส.สภ.เมืองสตูล ได้รับมอบตัว นายอาคม บัวสม อายุ 40 ปี ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิง นายอนันต์ ทองแดง อายุ 58 ปี คู่อริเก่าที่บาดหมางกันมานานเสียชีวิต เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2569 เหตุเกิดบริเวณถนนสายนาแค-บ้านราหย้า ม.5 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล และหลังก่อเหตุได้หลบหนีออกนอกพื้นที่ไป
จนกระทั่งวันนี้ นายอาคม ผู้ก่อเหตุ ได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวหลังจากที่ทางชุดสืบสวนตำรวจภูธร จ.สตูล และชุดสืบสวน สภ.เมืองสตูล ได้ติดตามจับกุมอย่างต่อเนื่อง จนต้องยอมเข้ามอบตัวแต่โดยดี โดยนัดมอบตัวกับตำรวจที่ปั้มน้ำมันแห่งหนึ่งใน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา และถูกคุมตัวไปทำบันทึกการมอบตัวที่ สภ.รัตภูมิ จากนั้นก็คุมตัวกลับไปดำเนินคดีที่ สภ.เมืองสตูล ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุ โดยถูกแจ้งข้อหา 3 ข้อหาคือ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน,มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง,และพาอาวุธปืนไปในทางหมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอสู้คดีในชั้นศาล
คดีนี้ในทางการสืบสวนทราบว่า นายอาคม กับ นายอนันต์ มีเรื่องบาดหมางกันมานานแล้ว โดย นายอาคม เคยยิง นายอนันต์ มาครั้งหนึ่งแต่ไม่ตาย โดยในวันเกิดเหตุพบหลักฐานตอนขับรถตามไปยิงผู้ตาย และหลังก่อเหตุก็หลบหนีออกนอกพื้นที่ไป และตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานและศาลจังหวัดสตูลได้ออกหมายจับและตามไล่ล่าจับกุมตัวตลอด จนกระทั่งวันนี้ นายอาคม ได้เข้ามอบตัวแต่โดยดี