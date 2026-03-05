สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมัน จ.ตรัง เสนอเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลรับมือวิกฤติน้ำมัน

ตรัง - สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมัน จ.ตรัง เสนอให้รัฐบาลใช้ไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและช่วยเหลือเกษตรกรรับมือผลผลิตล้น
วันนี้ (5 มี.ค.) นายชัยวัฒน์ โภคาวัฒนา นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง และสมาชิกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับปัญหาสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในจังหวัดตรัง แผนการรับมือกับผลผลิตที่กำลังจะออกมาเป็นจำนวนมากในอีกประมาณ 1-2 เดือนข้างหน้า และวิกฤติพลังงานน้ำมันที่กำลังเกิดขึ้นจากภาวะสงครามตะวันออกกลางในขณะนี้
โดย นายฉัตรชัย รัตวิวัฒนาพงศ์ รองนายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง กล่าวว่า จากสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้น ส่งผลทำให้เกิดวิกฤติด้านพลังงาน และรัฐบาลประกาศว่าน้ำมันในประเทศไทยยังมีเพียงพอไปอีกประมาณ 60 วัน โดยไม่ขาดแคลน แต่สงครามที่เกิดขึ้นเห็นได้ชัดถึงปัญหาด้านพลังงาน ดังนั้น สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง จึงเสนอให้รัฐบาลใช้ไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้น ซึ่งในปัจจุบันคือ B5 และอดีตก็เคยพัฒนาไปเป็น B20 หรือ B100 เพื่อใช้กันมาแล้ว
แต่วันนี้จากปัญหาสงครามที่ไม่รู้ว่าจะยืดเยื้อไปถึงไหน จนกำลังส่งผลให้เกิดวิกฤติด้านพลังงานน้ำมันที่ประเทศไทยมีอยู่อย่างจำกัดนั้น สมาคมปาล์มน้ำมันจึงอยากเสนอให้รัฐบาลกลับมาทบทวน เพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรที่เรามีเป็นจำนวนมาก และถือเป็นความมั่นคงด้านวัตถุดิบอยู่แล้ว รวมทั้งพัฒนาต่อยอดให้เป็นความมั่นคงด้านพลังงานด้วยคือ น้ำมันปาล์ม ซึ่งก็เป็นไปตามแนวพระราชดำริของในหลวง ร.๙ ที่พระองค์ท่านได้เคยคิดค้นไบโอดีเซล โดยให้นำกลับมาใช้ในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และช่วยเหลือเกษตรกร
เนื่องจากอีกไม่นานนี้ผลผลิตปาล์มน้ำมันก็จะเกิดภาวะล้นตลาด และน่าจะประจวบเหมาะพอดีที่ประเทศไทยกำลังเกิดวิกฤติด้านพลังงาน จึงควรพลิกวิกฤตินี้ให้เป็นโอกาส โดยการเอาน้ำมันปาล์มมาใช้เพิ่มในสัดส่วนไบโอดีเซล จาก B5 เป็น B10 หรือ B20 และจากการศึกษาวิจัยพบว่า น้ำมันปาล์มยังสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมชั้นสูง เช่น เป็นน้ำมันไบโอเจ็ต (ใช้กับเครื่องบินเจ็ต) เป็นน้ำมันหล่อลื่น เป็นสารตั้งต้นผงซักฟอก หรือเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยที่มีภาคเอกชนในระดับโลกก็สนใจจะเข้ามาลงทุนผลิต เพียงแต่รัฐบาล หรือกระทรวงพลังงาน จะต้องให้การสนับสนุน
ส่วนผลผลิตปาล์มน้ำมันในปีนี้คาดว่า น่าจะออกช้ากว่าทุกปี โดยล่าสุดยังมีสต๊อกอยู่เท่าเดิมประมาณประมาณ 2.8 แสนตัน แต่คาดอีกไม่นานผลผลิตจะออกมาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรด้านราคาที่จะตกต่ำลง รัฐบาลจึงควรใช้โอกาสนี้นำน้ำมันปาล์ในสต็อกมาผลิตเป็นไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น เพราะปัญหาวิกฤติด้านพลังงานน้ำมันที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ นอกจากจะมีการปรับราคาสูงขึ้นแล้ว ยังไม่สามารถขนส่งมายังประเทศไทยได้
“ฉะนั้น จงอย่ารอให้เกิดวิกฤติจนเกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันจริงๆ ทั้งที่เรามีผลผลิตปาล์มน้ำมันเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว โดยช่วงแรกอาจจะเอามาใช้เฉพาะในช่วงสงครามนี้ หรือใช้ในช่วงที่มีสต๊อกน้ำมันปาล์มเกิน แล้วในอนาคตค่อยปรับกันไปให้เหมาะสมต่อไป” รองนายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง กล่าว