1 ชั่วโมงเกลี้ยง! ชาวเบตงแห่ต่อแถวเติมน้ำมันแต่เช้า เจ้าของปั๊มยันกำลังมาส่งอีก 2 แสนลิตร

ยะลา – ชาวเบตงแห่จองคิวตั้งแต่เช้า ปั้มเปิด 1 ชั่วโมงหมดทันทีปริมาณน้ำมันไม่เพียงพอต่อความต้องการ ยันคลังน้ำมันสงขลามีปริมาณน้ำมันเพียงพอ มีกำลังการจ่ายน้ำมันรวมกว่า 6 ล้านลิตรต่อวัน ด้านเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเบตงคุมเข้มพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซียสกัดกองทัพมดหวั่นลักลอบนำเข้าน้ำมันดีเซลเถื่อน
วันนี้ (5 มี.ค.) ที่สถานีบริการน้ำมัน PT เบตง ถนนรัตนกิจ อ.เบตง จ.ยะลา ประชาชนต่างมารอคิวตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนเวลา 07.00 น. เพียง 1 ชั่วโมงเศษ น้ำมันทุกชนิดหมดลงทันที สถานีบริการน้ำมันต้องปิดประตูเพื่อไม่ให้รถทุกชนิดเข้ามาเติมเนื่องจากปริมาณน้ำมันมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
เจ้าของสถานีบริการน้ำมัน เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำมันมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ แต่ชาวบ้านไม่ต้องตกใจเพราะน้ำมันกำลังมาจากคลังสงขลาอีก 20,000 ลิตร โดยคลังน้ำมันสงขลามีคลังน้ำมันหลัก 2 แห่ง คือคลัง OR และคลังร่วมสงขลา ซึ่งมีกำลังการจ่ายน้ำมันรวมกว่า 6 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งมีการยืนยันว่าน้ำมันในพื้นที่มีเพียงพอสำหรับกระจายไปยังจังหวัดภาคใต้ตอนล่างทั้งจังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และบางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช แน่นอน
“สาเหตุที่บางปั๊มน้ำมันหมดเกิดจากการแห่ซื้อพร้อมกันจำนวนมาก ทำให้รถบรรทุกน้ำมันต้องเข้าคิวรอรับของจากคลังนานกว่าปกติ ส่งผลให้การขนส่งไปยังสถานีบริการบางแห่งล่าช้า”
ขณะที่ ด่านตรวจศุลกากรเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายกิตติภัค ชวาลา นายด่านศุลกากรเบตง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเบตง คุมเข้มตรวจพาหนะทุกประเภทของไทยที่เข้าไปเติมน้ำมันในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีราคาถูกกว่า เพื่อสกัดกั้นกองทัพมดที่ลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลเข้ามาจำหน่ายในประเทศ
นอกจากนั้นยังได้มีการประชาสัมพันธ์กับชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมติดประกาศเตือนผู้ที่เดินทางทั้งขาเข้า-ขาออกให้ทราบว่า หากซื้อหรือเติมน้ำมันจากต่างประเทศโดยหนีภาษี มีโทษปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคารวมอากร หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และรถยนต์ที่เติม หรือซื้อน้ำมันเข้ามาอาจจะถูกยึดตามกฎหมายศุลกากร
อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ ประเทศมาเลเซียเองได้อนุญาตให้รถที่เข้ามาจากประเทศไทย เติมน้ำมันตามแนวชายแดนได้คันละไม่เกิน 300 บาท เพราะมาเลเซียก็มีการชดเชยภาษีน้ำมันให้แก่ประชาชน เพื่อไม่ให้ประชาชนในประเทศได้รับความเดือดร้อนจากการขาดน้ำมันในประเทศไทย