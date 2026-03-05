สนุกคูณสอง! 2 งานใหญ่แห่งปี Summer Sweet 2026 และ Hatyai Learning Fair 2026

“มาที่เดียว เที่ยว 2 งาน” ชวนแก๊งเพื่อนและครอบครัวมาจอยกันให้สุดเหวี่ยง ไปกับงาน “Summer Sweet 2026” และ “Hatyai Learning Fair 2026” ระหว่างวันที่ 5-8 มี.ค. 2569 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
Summer Sweet 2026 เทศกาลขนมหวานและเครื่องดื่มต้อนรับหน้าร้อน เตรียมพุงให้พร้อมแล้วมาฟินกับกองทัพเบเกอรี่ ขนมหวานสุดคิวท์ และเครื่องดื่มเย็นชื่นใจที่จะมาดับร้อนให้กระจุย สายหวาน สายคาเฟ่เตรียมตัวเลย ร้านเด็ดร้านดังเพียบ อร่อยฉ่ำรับหน้าร้อนแบบฟินๆ แน่นอน
Hatyai Learning Fair 2026 มหกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุดมันส์สำหรับวัยซน พาเด็กๆ มาปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ เปิดโลกจินตนาการไปกับสถาบันแนะแนว, โรงเรียนนานาชาติ, ดนตรี, ศิลปะ และการทดลองวิทยาศาสตร์สุดว้าว รับรองว่าน้องๆ หนูๆ จะได้ทั้งความรู้และความสนุกกลับบ้านไปแบบเต็มกระเป๋า
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดงานแสดงสินค้า ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โทร. 074-289906 และ 097-3473050 หรือเฟซบุ๊ก : Summer Sweet และเฟซบุ๊ก : Hat Yai Learning Fair