กองปราบทลายฮัปศูนย์กลางรับส่งแรงงานเถื่อนที่สงขลา รวบชาวเมียนมา 41 คน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กองปราบทลายฮัปศูนย์กลางรับส่งแรงงานเถื่อนเข้าออกชายแดนไทยมาเลเซีย ในพื้นที่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา รวบแรงงานเถื่อนชาวเมียนมา 41 คน พร้อมคนไทย 5 คนและชาวเมียนมาที่เป็นผู้ประสานงานอีก 2 คน
วันนี้ (5 มี.ค.) ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกำลังของตำรวจกองปราบ กองกำกับการ 6 กองบังคับการปราบปราม ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก, พ.ต.อ.พงศ์ปณต ชูแก้ว รอง ผกก.ป., พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย รรท.ผกก.6 บก.ป. และชุดจับกุมที่นำโดย พ.ต.ท.วชิระ ศุภพิสิฐกุล รอง ผกก.6 บก.ป., พ.ต.ท.แดนรบ สมัยชูเกียรติ สว.กก.6 บก.ป., พ.ต.ต.ธนาคาร อุชณรัศมี สว.กก.6 บก.ป. บุกทลายศูนย์กลางเครือขบวนการค้าแรงงานเถื่อนข้ามชาติเครือข่ายใหญ่ ที่ลักลอบขนแรงงานเถื่อนชาวเมียนเข้าออกระหว่างไทยกับมาเลเซีย โดยเข้าจับกุมภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ 13 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โดยสามารถจับกุมชาวเมียนมา 41 คน ในจำนวนนี้มีเด็กชายอายุ 5 ปี กับเด็กหญิงอายุ 10 ปี รวมอยู่ด้วย 2 คน และทุกคนไม่มีหนังสือเดินทางและไม่สามารถแสดงเอกสารประจำตัวให้ชุดจับกุมดูได้ พร้อมจับกุมคนไทยและชาวเมียนมา 7 คน ประกอบด้วย นายภักดี อายุ 63 ปี และ น.ส.สุกัญญา อายุ 50 ปี คนดูแลรีสอร์ทและจัดการดูแลแรงงานเถื่อนขณะแวะพักที่นี่ทั้งหมด ต่อมา นายสุลัยมาน อายุ 31 ปี, นายอัฟนัน อายุ 28 ปี, นายแวกามารูดิง อายุ 35 ปี สาทคนนี้เป็นคนขับรถมารับ และ นายเนซานลิน อายุ 29 ปี และนางพิวพิวซาน ผัวเมียชาวเมียนมา ซึ่งขับรถนำทาง พร้อมกับยึดรถยนต์กระบะอีก 7 คัน เป็นรถที่ขนมาส่ง 3 คัน และรถที่ขับมารับช่วงต่ออีก 4 คัน
โดยปลายทางของแรงงานเถื่อนชาวเมียนมากลุ่มนี้ ลักลอบเข้าแดนเข้ามาทางชายแดน จ.ประจวบคีรีขันธ์และชายแดน จ.จันทบุรี โดยจะไปส่งที่ชายแดน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อลักลอบข้ามแดนเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซีย และจ่ายค่าเดินทางตั้งแต่คนละ 35,000 - 50,000 บาท บางคนจ่ายหมดแล้ว บางคนจ่ายเมื่อถึงปลายทางที่ประเทศมาเลเซีย
ทางตำรวจกองปราบทราบข่าวและได้เริ่มสะกดรอยตามมาตั้งแต่เข้าพื้นที่ จ.ชุมพร จนกระทั่งมาถึงที่รีสอร์ทแห่งนี้ในพื้นที่หมู่ 13 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ซึ่งเป็นจุดแวะพักสุดท้ายก่อนเดินทางไปยัง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โดยเมื่อมาถึงรีสอร์ทก็จะขนต่อไปยังปลายทางทันทีจะไม่พักค้างคืน เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยและเสี่ยงที่ต่อการจับกุม
และพบว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันกับที่พบศพแรงงานเถื่อนชาวเมียนมา 3 คน ซึ่งเป็นผู้ชายถูกนำมาทิ้งอำพรางไว้ในชายป่าริมถนนลพบุรีราเมศวร์ หมู่ 8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 15 มี.ค.66 ด้วย
สำหรับแรงงานเถื่อนชาวเมียนมากลุ่มนี้ถูกจับดำเนินคดี 39 คน ในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนเด็กอีก 2 คนซึ่งเป็นลูกของชาวเมียนมาไม่ได้ดำเนินคดีเพราะอยู่ในสถานะเป็นผู้ติดตาม ส่วนคนไทย 5 คนซึ่งมีทั้งคนดูแลรีสอร์ทและคนมารับ และผัวเมียชาวเมียนมาอีก 2 คน ถูกแจ้งข้อหาหนักในคดีฐานค้ามนุษย์