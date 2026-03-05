(ชมคลิป) ป่วนนราธิวาส! คนร้ายลอบเผากล้องวงจรปิด 24 จุดใน 2 อำเภอเสียหายรวม 38 ตัว

นราธิวาส - คนร้ายลอบเผากล้องวงจรปิดใน 3 อำเภอรรวม 24 จุด ทั้งใน อ.จะแนะ 3 จุด กล้องเสียหาย 10 ตัว อ.ศรีสาคร 14 จุด กล้องเสียหาย 28 ตัว เผายางรถยนต์วางกลางถนนในพื้นที่ ต.เฉลิม อ.ระแงะ ผู้การนราธิวาสสั่งการ 15 สถานีตำรวจเพิ่มความเข้มในการตั้งจุดตรวจจุดสกัด
วานนี้ (4 มี.ค.) เวลา 19.40 น. พ.ต.อ.วีระศักดิ์ เพอแสละ ผกก.สภ.จะแนะ จ.นราธิวาส รับแจ้งจากชาวบ้านว่า มีเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงเผากล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้บนเสาไฟฟ้าริมถนน จำนวน 3 จุด ได้รับความเสียหายรวม 10 ตัว ในพื้นที่ ม.2 ต.จะแนะ โดยจุดที่ 1 บริเวณข้างกำแพงรั้วโรงเรียนบ้านจะแนะ เป็นกล้องวงจรปิดของกระทรวงมหาดไทย ได้รับความเสียหาย 3 ตัว ของ สภ.จะแนะได้รับความเสียหาย 2 ตัว จุดที่ 2 บริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้านตือกอ เป็นกล้องวงจรปิดของกระทรวงมหาดไทยได้รับความเสียหาย 2 ตัว และจุดที่ 3 บริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้านบือแต เป็นกล้องวงจรปิดของกระทรวงมหาดไทยได้รับความเสียหาย 3 ตัว
หลังรับแจ้ง พ.ต.อ.วีระศักดิ์ได้สั่งระดมกำลังจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจำนวนหนึ่ง รุดเดินทางไปตรวสอบที่เกิดเหตุ พบเพลิงกำลังลุกไหม้กล้องวงจรปิดและได้ลุกลามไปที่สายไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้บนเสาไฟฟ้าดังกล่าวได้รับความเสียหาย จึงได้สั่งเจ้าหน้าที่กันพื้นที่จุดเกิดเหตุ พร้อมประสานประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบจุดเกิดเหตุในวันนี้ (5 มี.ค.)
ต่อมา พ.ต.อ.วีระศักดิ์ได้สั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด ที่ติดตั้งไว้บนเสาไฟฟ้าละแวกจุดเกิดเหตุทั้ง 3 จุด และพบว่ากล้องวงจรปิดของกระทรวงมหาดไทย ที่ติดตั้งไว้บนเสาไฟฟ้าต้นถัดไปจากต้นจุดเกิดเหตุ ที่บริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้านตือกอ บันทึกพฤติกรรมของกลุ่มคนร้ายเอาไว้ได้ โดยมีคนร้าย 6 คน ขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 3 คันมาจอดไว้ที่บริเวณสามแยก โดยคนร้าย 4 คน ได้แยกย้ายกันยืนคุมเชิงหัวท้าย แล้วคนร้ายอีก 2 คนได้แยกย้ายกันนำท่อนไม้ยาวประมาณ 3 เมตร นำเศษผ้าชุบน้ำมันเชื้อเพลิงไปวางไว้บนตู้ของกล้องวงจรปิด ก่อนที่คนร้ายจะใช้ไม้ท่อนดังกล่าวจุดไฟแล้วยื่นไปให้ติดกับเศษผ้าที่วางไว้บนตู้ของกล้องวงจรปิด เมื่อแน่ใจว่าจุดไฟติดแล้วกลุ่มคนร้ายทั้ง 6 คน ได้แยกย้ายกันขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์หลบหนีไปคนละทิศละทาง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะไล่กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้บนเสาไฟฟ้าริมถนนว่า กลุ่มคนร้ายหลังก่อหตุแล้วหลบหนีไปทิศทางใดบ้าง ในการติดตามคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป
นอกจากนี้ในพื้นที่ อ.ระแงะ ในช่วงคืนที่ผ่านมา คนร้ายได้ลอบนำยางรถยนต์มาเผาไว้บนกลางถนน 2 จุด จุดที่ 1 บ้านทำนบ ม.1 ต.เฉลิม และจุดที่ 2 บนถนนบ้านบาโงอาแซ ม.6 ต.เฉลิม ซึ่งทั้ง 2 จุด เพลิงได้ลุกไหม้ยางรถยนต์จนมอด โดยมีประชาชนใช้ยานพาหนะสัญจรไปมาได้ตามปกติ โดยที่ไม่มีทรัพย์สินอะไรได้รับความเสียหาย
ขณะเดียวกันในพื้นที่ จ.นราธิวาสยังคงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.ศรีสาครด้วยเช่นกัน ตั้งแต่ช่วงเวลา 20.00-01.40 น. โดยกลุ่มคนร้ายได้แยกย้ายกันก่อเหตุลอบเผากล้องวงจรปิดและตัดสายไฟฟ้ารวม 14 จุด กล้องวงจรปิดไม่สามารถใช้งานได้ 28 ตัว ในพื้นที่ 2 ตำบล คือ ต.ศรีสาครและ ต.ศรีบรรพต โดยแยกเป็นคนร้ายลอบตัดสายไฟฟ้า ได้รับความเสียหายจนกล้องวงจรปิดไม่สามารถใช้งานได้ 10 จุดรวม 20 ตัว และลอบเผากล้องวงจรปิด 4 จุด ได้รับความเสียหาย 8 ตัว
อย่างไรก็ตาม จากเหตุป่วนที่เกิดขึ้น พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผบก.ภ.จว.นราธิวาส ได้สั่งการไปยังผู้กำกับการและสารวัตรสถานีตำรวจภูธร ทั้ง 15 สถานีในพื้นที่ 13 อำเภอ เพิ่มความเข้มในการตั้งจุดตรวจจุดสกัด และตรวจสอบยานพาหนะและตัวบุคคลที่สัญจรไปมาสถานที่สำคัญๆ รวมทั้งฐานปฏิบัติการต่างๆที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ล่อแหลม ในการป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถตอบโต้กลุ่มคนร้ายได้ทันท่วงที เพื่อเป็นการป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้