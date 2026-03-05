ใต้ระอุ! คนร้ายลอบยิง ตร.สภ.สายบุรีดับหน้าอู่ซ่อม พร้อมชิงปืนหลบหนี

ปัตตานี - เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงตำรวจ สภ.สายบุรี เสียชีวิต และได้ชิงอาวุธปืนก่อนหลบหนีไปด้วย เหตุเกิดหน้าอู่ซ่อมรถยนต์ ในพื้นที่หมู่ 6 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
วานนี้(4 มี.ค.) ร้อยเวร สภ สายบุรี จ.ปัตตานี ได้รับแจ้งเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงที่บริเวณหน้าอู่ทำสีรถยนต์ ติดกับโรงเรียนบาโงมูลง ริมถนนทางหลวงสาย 42 พื้นที่หมู่ 6 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อ ส.ต.อ.อนุวัต โต๊ะตาม ผบ.หมู่ นปพ.สภ.สายบุรี
จากการสอบสวนเบื่องต้นทราบว่า หลังจากผู้เสียชีวิตออกเวรปฏิบัติหน้าที่ ได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุตามนัดหมายกับเจ้าของอู่เพื่อตกลงเรื่องการทำสีรถยนต์ ระหว่างนั้นได้มีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่จนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ และยังได้ชิงอาวุธปืนพกสั้นขนาด 9 มม. ซึ่งเป็นของหลวง (สภ.สายบุรี) หลบหนีไปด้วย
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าปิดล้อมพื้นที่ เพื่อเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ส่วนประเด็นสาเหตุอยู่ระหว่างการสืบสวนและสอบสวน มีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป