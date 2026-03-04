ผู้ว่าฯสงขลาเชิญชวเที่ยวงาน “วันสงขลา” ประจำปี 2569

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ผู้ว่าฯ สงขลาชวนย้อนวันวานเที่ยวงาน “วันสงขลา 2569” ระหว่างวันที่ 9-11 มี.ค.2569 กับแสง สี เสียงจัดเต็มพร้อมด้วยขบวนแห่วัฒนธรรม และคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่กลางเมืองเก่า
จังหวัดสงขลาเตรียมจัดงานสืบสานอัตลักษณ์เมือง “วันสงขลา” ประจำปี 2569 อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 9–11 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 15.00–22.00 น. ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา และถนนจะนะ ริมกำแพงเมืองสงขลา อำเภอเมืองสงขลา เพื่อรำลึกถึงการสถาปนาเมืองและบรรพชนคนสงขลา พร้อมยกระดับสู่เวทีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การจัดงานครั้งนี้นำโดย นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น มุ่งเน้นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์เมืองพหุวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ผ่านพัฒนาการ 3 ยุคสำคัญ ตั้งแต่เขาแดง แหลมสน จนถึงบ่อยางในปัจจุบัน ซึ่งปีนี้ครบรอบ 184 ปีแห่งการย้ายเมือง
ไฮไลต์สำคัญตลอด 3 วัน อาทิ หมู่บ้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า 80 บูธ ขบวนแห่วัฒนธรรมสุดตระการตา นิทรรศการ “คนสงขลาต้นแบบ” การแสดงแสง สี เสียง ตำนานเมืองสงขลา และคอนเสิร์ตจาก เก่ง ธชย ศิลปินลูกหลานชาวสงขล นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาวิชาการเข้มข้น ทั้งหัวข้อ “สงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร” “สงขลาเมืองมรดกโลก” และ “เศรษฐกิจสร้างเมือง รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมสร้างสรรค์” สะท้อนทิศทางการผลักดันเมืองสู่การเป็นเมืองมรดกโลกในอนาคต