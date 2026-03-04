ผู้ว่าฯนราธิวาสสั่งกำกับราคาสินค้าและพลังงานสร้างความเข้าใจประชาชนป้องกันการกักตุนลดความตื่นตระหนก

นราธิวาส - ผู้ว่าฯ นราธิวาสเรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สั่งเร่งลงสำรวจ ตรวจสอบ กำกับราคาสินค้า อุปโภคบริโภค และพลังงานภายในจังหวัดนราธิวาส สร้างความเข้าใจประชาชนป้องกันการกักตุนลดความตื่นตระหนก
วันนี้ 4 มี.ค 2569 นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เรียกประชุมด่วน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สั่งการ เร่งลงสำรวจ ตรวจสอบ กำกับราคาสินค้า อุปโภคบริโภค และพลังงานภายในจังหวัดนราธิวาส ภายหลัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงเวลาปัจจุบัน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการใน 3 มาตรการ ทั้งการกำกับราคาสินค้าอุปโภคบริโภค/พลังงานอย่างใกล้ชิด ป้องกันการฉวยโอกาสการขึ้นราคาและการกักตุน การสร้างการรับรู้ไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนก และการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการและให้จังหวัด
นอกจากนี้ ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอเป็นช่องทางเพื่อรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนในกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว เพื่อเป็นการติดตาม เฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ล่าสุด วันนี้ผู้ว่าราชการจัวหวัดนราธิวาส สั่งการให้ นายอุดิษฐ์ เพ็ชรศิริ พลังงานจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางนฤมล แก้วมุกดากุล พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ สำรวจสถานการณ์พลังงาน และราคาสินค้า ยังสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่เขตอำเภอเมืองนราธิวาส หลังจากเมื่อวานนี้ มีประชาชนแห่เติมน้ำมันเป็นจำนวนมาก จนทำให้หลายปั๊มน้ำมันหมด
นายอุดิษฐ์ พลังงานจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จากการลงสำรวจ ยังสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พบว่า สถานการณ์น้ำมันและพลังงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตอนนี้ยังมีเพียงพอ อาจมีบางปั๊มที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ทำให้ประชาชนเข้ามาเติมเป็นจำนวนมากเมื่อวานนี้จนทำให้น้ำมันหมด เพราะวิตกจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยในช่วงบ่ายวันนี้ ผู้ประกอบการได้แจ้งว่า จะมีน้ำมันจากคลังสงขลาเข้ามาเติมในพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก พร้อมได้แจ้งให้ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันได้สร้างความเข้าใจกับผู้มาใช้บริการ และงดบริการจำหน่ายน้ำมันใส่ภาชนะ เติมใส่แกลลอน หรือภาชนะบรรจุทุกประเภทชั่วคราวเช่น ถัง 200 ลิตร เป็นต้น ส่วนการเติมน้ำมันเข้ารถยนต์ รถบรรทุก และรถเชิงพาณิชสามารถให้บริการได้ตามปกติ เพื่อป้องกันการกักตุนน้ำมันในระยะนี้
ขณะที่ พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการได้ติดป้ายแสดงราคาสินค้า และกรณีสินค้าหมดให้ชัดเจน ส่วนการขึ้นราคาสินค้าตอนนี้ยังไม่พบมีการฉวยโอกาสขึ้นราคาแต่อย่างไร แต่ได้มีการทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในเบื้องต้นแล้ว
สำหรับมาตรการการช่วยเหลือแรงงานที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ ทุกอำเภอ เปิดเป็นช่องทางเพื่อรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนในกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว และให้ดูแลติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมการช่วยเหลือได้อย่างทันที หากมีการประสานมา โดยจังหวัดนราธิวาสธิวาส มีแรงงานที่ไปทำงานยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง จำนวน 20 คน จาก 12 อำเภอ (อำเภอตากใบ อำเภอแว้ง อำเภอยี่งอ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงปาดี อำเภอบาเจาะ อำเภอระแงะ อำเภอสุคิริน อำเภอรือเสาะ อำเภอจะแนะ และอำเภอเจาะไอร้อง) กระจายทำงานอยู่ในประเทศ ๕ ประเทศ ได้แก่ โอมาน อิสราเอล ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์