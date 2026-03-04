พลังงานจังหวัดสตูลย้ำปริมาณน้ำมันในพื้นที่ยังอยู่ในภาวะปกติ ปั๊มเติมเข้าคลังสำรองอย่างต่อเนื่อง

สตูล - พลังงานจังหวัดพร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดสตูลนำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบปั๊มน้ำมัน สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน หลังชาวสตูลแห่เติมน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ย้ำปริมาณน้ำมันในจังหวัดยังอยู่ในภาวะปกติ มีการขนส่งเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก แนะเติมน้ำมันตามความจำเป็นในการใช้งานเท่านั้น
วันนี้ (4 มี.ค.) ที่ จ.สตูล จากกระแสความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดสตูลมีประชาชนทยอยเข้ามาเติมน้ำมันอย่างต่อเนื่อง บางจุดพบการนำภาชนะบรรจุน้ำมัน เช่น ถังแกลลอนเข้ามาเติมเพิ่มเติม ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน นำโดยนายจิรพงค์ ใจคะจัด พลังงานจังหวัดสตูล และนางสายช่อ อังศุพานิช พาณิชย์จังหวัดสตูล
คณะได้บูรณาการหลายหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันตามเป้าหมายจำนวน 5 แห่งในเขตอำเภอเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำมันสำรอง การจำหน่าย การตั้งราคาตามประกาศทางราชการ รวมถึงป้องกันการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรม
จากการลงพื้นที่พบว่า ปั๊มน้ำมันหลายแห่งได้มีการเร่งเติมน้ำมันเข้าคลังสำรองภายในสถานีบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกัน สำนักงานพลังงานจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ร่วมกันติดประกาศประชาสัมพันธ์ภายในสถานีบริการ รณรงค์ “งดเติมน้ำมันใส่ถังแกลลอนหรือภาชนะที่ไม่ได้มาตรฐาน” เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและป้องกันการกักตุนเกินความจำเป็น
นายจิรพงค์ ใจคะจัด พลังงานจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ปริมาณน้ำมันในจังหวัดยังอยู่ในภาวะปกติ มีการขนส่งเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก และเติมน้ำมันตามความจำเป็นในการใช้งานเท่านั้น
ด้านนางสายช่อ อังศุพานิช พาณิชย์จังหวัดสตูล กล่าวเสริมว่า หากพบการจำหน่ายเกินราคา การปฏิเสธการขาย หรือพฤติกรรมเอาเปรียบผู้บริโภค แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที เพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นมาตรการเชิงรุก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่า หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสตูลได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนในการดูแลความเรียบร้อยและความมั่นคงด้านพลังงานของจังหวัดอย่างเต็มที่ หน่วยงานย้ำว่า ขอความร่วมมือประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด ไม่กักตุนเกินจำเป็น และติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลทางราชการอย่างต่อเนื่อง