ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - พลังงานจังหวัดสงขลาย้ำคลังน้ำมันในพื้นที่ยังมีเพียงพอ ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก หลังประชาชนแห่เติมกักตุนน้ำมันจากความกังวลในสถานการณ์ตะวันออกกลาง
วันนี้ ( 4 มีนาคม 2569) บรรยากาศการเติมน้ำมันของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาในช่วงนี้ยังคงคึกคัก หลังประชาชนจำนวนมากเดินทางไปใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน เนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ส่งผลให้บางสถานีบริการน้ำมันมีน้ำมันบางชนิดหมดชั่วคราว หรือปิดให้บริการเป็นบางช่วง เนื่องจากปริมาณน้ำมันที่สำรองไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
นายจักรพันธ์ กิ่งแก้ว พลังงานจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ปริมาณน้ำมันในคลังน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยยืนยันว่าปริมาณน้ำมันในพื้นที่ยังคงมีเพียงพอ และเรือบรรทุกน้ำมันยังคงทยอยเข้ามาส่งน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคาน้ำมันยังเป็นไปตามกลไกตลาด อย่าไรก็ตาม นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มีมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลต่อไปอีก 15 วัน เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน พร้อมย้ำว่าประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่าน้ำมันทั้งเบนซินและดีเซลจะมีเพียงพอต่อการใช้งาน ไม่เกิดภาวะขาดแคลน
สำหรับพื้นที่จังหวัดสงขลา มีคลังน้ำมันหลักที่ใช้กระจายน้ำมันไปยังพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ คลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) หรือ โออาร์ มีการจ่ายน้ำมันเฉลี่ยวันละประมาณ 3.5 ล้านลิตร และคลังน้ำมันร่วมสงขลา มีการจ่ายน้ำมันเฉลี่ยประมาณ 2.5 ล้านลิตรต่อวัน โดยมีบริษัทบางจาก คาลเท็กซ์ และเชลล์ ร่วมดำเนินการ ซึ่งทั้งสองคลังยืนยันว่าปริมาณน้ำมันยังคงเพียงพอสำหรับการกระจายไปยังจังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และบางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมรา
ทั้งนี้ สาเหตุที่บางสถานีบริการน้ำมันเกิดปัญหาน้ำมันหมดชั่วคราว เนื่องจากมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากกว่าปริมาณที่สถานีบริการสำรองไว้ ขณะเดียวกันรถบรรทุกน้ำมันกำลังทยอยเข้ามารับน้ำมันจากคลังอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดคิวรถบรรทุกจำนวนมาก ส่งผลให้การขนส่งไปยังสถานีบริการบางแห่งอาจล่าช้า
พลังงานจังหวัดสงขลา ยังขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้กักตุนน้ำมันในช่วงนี้ โดยตามกฎหมายประชาชนสามารถเก็บสำรองน้ำมันได้ไม่เกิน 400 ลิตร หรือถังขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง หากเก็บเกินกว่าที่กำหนดจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทราบ พร้อมทั้งจะมีการตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการกักตุนและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน