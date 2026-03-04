พังงา - พบร่องรอยเต่าหญ้า ขึ้นวางไข่ที่หาดทุ่งดาบ เกาะพระทอง จ.พังงา ทำคอกป้องกันอันตรายจากสัตว์เลื่อยคลาน สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของชายหาด
วันนี้ (4 ก.พ.69) สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งจากนายยุทธนา เลขอาวุธ ราษฎรบนเกาะพระทอง ว่าพบร่องรอยเต่าทะเลขึ้นวางไข่บริเวณหาดทุ่งดาบ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
เจ้าหน้าที่ได้ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน พร้อมตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ผลการตรวจสอบพบร่องรอยคาดว่าเป็นเต่าหญ้าขึ้นวางไข่ โดยตำแหน่งวางไข่พิกัด 417789 E 1003288 N ขนาดร่องรอยพายคู่หน้ากว้าง 110 เซนติเมตร อกกว้าง 48 เซนติเมตร ความลึกของหลุมไข่จากระดับผิวดิน 50 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไข่ 3.88 เซนติเมตร ทั้งนี้ ตำแหน่งวางไข่อยู่พ้นแนวระดับน้ำทะเลท่วมถึง ถือว่าอยู่ในจุดที่ปลอดภัยในเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการกลบหลุมให้เรียบร้อย จัดทำคอกป้องกันเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากสัตว์เลื้อยคลาน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมเฝ้าติดตามดูแลหลุมฟักไข่เต่า และเฝ้าระวังการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลในพื้นที่ หากพบเห็นสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที หรือแจ้งสายด่วน 1362 การพบร่องรอยครั้งนี้นับเป็นสัญญาณที่ดีด้านความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดพังงา และสะท้อนถึงความร่วมมือของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง