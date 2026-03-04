เทศบาลนครหาดใหญ่สะท้อนความล่าช้าเงินเยียวยาน้ำท่วม 49,500 บาท จากปัญหาเอกสารซ้ำซ้อน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ถกความคืบหน้าเงินเยียวยาน้ำท่วม 49,500 บาท เทศบาลนครหาดใหญ่สะท้อนปัญหาเอกสารซ้ำซ้อน หวั่นกระทบไทม์ไลน์การจ่ายเงินให้ประชาชน ย้ำจะเร่งรัดให้มีการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร็วที่สุด
วันนี้ (4 มี.ค.) ที่ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีการประชุมติดตามความคืบหน้าและอุปสรรคในการดำเนินโครงการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย วงเงินครัวเรือนละ 49,500 บาท ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ โดยมี นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ชี้แจงว่า ปัญหาสำคัญอยู่ที่ขั้นตอนการจัดทำเอกสาร โดยเฉพาะการกำหนดให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน ทั้งที่ผู้ยื่นคำร้องมีเพียงรายเดียว ส่งผลให้ประชาชนต้องประสานขอเอกสารเพิ่มเติมจากสมาชิกในบ้าน เกิดความยุ่งยากและล่าช้า นอกจากนี้ ยังมีกรณีรูปแบบเอกสารและแบบฟอร์มที่มีการปรับเปลี่ยนภายหลังจากที่เทศบาลได้จัดทำและส่งข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทำให้ต้องแก้ไขและจัดทำเอกสารใหม่หลายครั้ง บางขั้นตอนเมื่อดำเนินการตามข้อกำหนดของหน่วยงานหนึ่งแล้ว กลับมีอีกหน่วยงานขอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งผลให้ต้องย้อนกระบวนการทั้งในระดับอำเภอและจังหวัด
ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ระบุว่า กระบวนการที่ซ้ำซ้อนดังกล่าวทำให้การดำเนินงานต้องเริ่มใหม่หลายรอบ และยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะสิ้นสุดขั้นตอนทั้งหมดเมื่อใด อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ได้เร่งปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทุกวัน ไม่มีวันหยุดราชการ จัดกำลังเจ้าหน้าที่ทำงานเต็มที่ในการรวบรวม ตรวจสอบ และแก้ไขเอกสารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยมีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้หารือแนวทางประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และลดภาระเอกสารที่ซ้ำซ้อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุด
ส่วนกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน นายณรงค์พร เปิดเผยว่า แม้มองว่าไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติงานของเทศบาล แต่ยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ โดยขอให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างเท่าเทียมและใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกพื้นที่
โดยจำนวนบ้านเรือนที่ได้ส่งเรื่องช่วยเหลือเงินเยียวยาน้ำท่วม 49,500 บาท รอบแรกจำนวน 6,000 คน และในรอบสองอีกประมาณหมื่นกว่าราย ซึ่งทางเทศบาลฯ ตั้งเป้าว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะแล้วเสร็จจำนวน 40,000 คน