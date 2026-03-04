ชาวบ้านและกลุ่มเกษตรกรเบตงแห่เข้าคิวเติมน้ำมัน จากกระแสข่าวปิดช่องแคบฮอร์มุซ

ยะลา - ชาวบ้านและกลุ่มเกษตรกรใน อ.เบตง จ.ยะลา แห่เข้าคิวเติมน้ำมันเพิ่อนำไปใส่ปั๊มน้ำในสวน หลังเกิดสงครามตะวันออกกลางและมีข่าวปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งจะทำให้น้ำมันราว 1 ใน 5 ที่ซื้อขายทั่วโลกหายไปภายในชั่วข้ามคืน
วันนี้ (4 มี.ค.) จากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางที่ขณะนี้ประเทศอิหร่านได้มีการประกาศจะปิดห้ามเรือทุกชนิดใช้เส้นทางนี้ ซึ่งจะทำให้น้ำมัน ราว 1 ใน 5 ที่ซื้อขายทั่วโลกหายไปภายในชั่วข้ามคืน และจะทำให้ราคาน้ำมันจะไม่เพียงแค่พุ่งสูงขึ้น แต่จะดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงจากความตื่นตระหนกของประชาชน จึงทำให้วันนี้บรรยากาศตามปั๊มน้ำมันต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองเบตงและสถานีบริการรอบนอกเนืองแน่นไปด้วยรถยนต์ รถจักรยายนต์ของประชาชนและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสูบน้ำในการดูแลสวนทุเรียน ที่ต่างแห่กันมาเติมน้ำกันอย่างเนืองแน่น
โดยที่ปั๊ม ปตท. ซึ่งตั้งอยู่ถนนสุขยางค์ ขาเข้าเมืองเบตง โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ 06.00 น. ในเวลาเพียง 2 ชั่วโมงน้ำมันดีเซลได้หมดลงทันที ส่วนน้ำมันเบนซิน 95 ยังคงมีจำหน่ายแต่มีปริมาณไม่มาก และจำกัดปริมาณ เพื่อให้ทั่วถึงมากที่สุดเพื่อให้บรรดาเกษตรกรนำไปใส่ปั้มน้ำเพื่อรดน้ำสวนทุเรียน โดยปั๊มน้ำมันแห่งนี้ยังคงขายแบบปกติและในวันนี้คงจะยังมีเกษตรกรพื้นที่รอบนอกแห่กันเข้ามาซื้อและเติมน้ำมันกันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปั๊มน้ำมันที่อยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ไม่มีน้ำมันเพียงพอที่จะจำหน่ายแล้ว
นอกจากนี้พนักงาน ปั้ม ปตท.เบตง. ระบุว่า วันนี้น้ำมันที่ปั้ม ปตท.เบตง ดีเซลหมดตั้งแต่เปิด 2 ชั่วโมงแรก ส่วนน้ำมันเบนซิน 95 ยังคงมีแต่จำกัดปริมาณในการเติมใส่แกลลอนโดยแกลลอนเล็กเติมได้ปกติส่วนคนที่นำไปทำด้านเกษตรจะให้น้ำมันแต่ละชนิด คนละ 500 บาท เพื่อให้ทั่วถึง ส่วนคนที่ซื้ออไปขายต่อตามหมู่บ้านจะให้คนละ 2 แกลลอน ตกราว 1,000 บาท ส่วนรถยนต์ของหน่วยงานราชการยังคงเติมน้ำมันได้ตามปกติ เพราะที่อำเภอเบตงคนทำสวนผลไม้ต่าง ๆ รวมถึงภาคเกษตรอย่างอื่นด้วย
และในวันนี้ช่วงบ่ายรถบรรทุกน้ำมันจากคลังน้ำมันสงขลาจะมาถึง โดยบรจุน้ำมันได้ 18,000 ลิตร และยังมีรถบรรทุกน้ำมันของปั้มเองเดินทางไปรับน้ำมันในวันนี้เช่นกัน และจะมาถึงในช่วงดึกของคืนนี้ โดยที่ปั้มสามารถสำรองน้ำมันชนิดดีเซลได้ถึง 60,000 ลิตร เบนซิน 60,000 ลิตร ประชาชนสามารถมาเติมน้ำมันได้ตามปกติ และยังยืนยันว่าน้ำมันมีเพียงพอและไม่ปรับราคาขึ้นอีกด้วย โดยราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 30.48 บาท น้ำมันเบนซิน 95 ลิตรละ 31.49 บาท ส่วนเบนซิน ลิตรละ 39.68 บาท
ในส่วนของปั๊ม PT ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเบตง ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ 06.00 น. ก็ขึ้นป้ายขายน้ำมันดีเซลให้เฉพาะรถที่เติมใส่ถังของรถยนต์เท่านั้น ไม่ขายในกรณีที่ซื้อใส่แกลลอนและถังสำรอง ส่วนน้ำมันเบนซินและน้ำมันชนิดอื่น ๆ ยังคงขายตามปกติ ซึ่งก็มีรถทุกชนิดมาเข้าคิวรอเติมน้ำมันกันอย่างเนืองแน่น