“งานฟูลมูนปาร์ตี้” เกาะพะงัน ไร้เหตุความไม่สงบ หลังเจ้าหน้าที่ยกระดับคุมเข้ม

สุราษฎร์ธานี - โล่งฟูลมูนปาร์ตี้ เกาะพะงัน ไร้ปัญหาความไม่สงบ หลังนายอำเภอ นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยกระดับดูแลความปลอดภัย ตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบ ในช่วงภาวะสงคราม ตะวันออกกลางน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา ( 3 มี.ค.) บริเวณชายหาดริ้น หมู่ 6 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีการจัดกิจกรรมงานฟูลมูนปาร์ตี้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2569 ซึ่งตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ในคืนพระจันเต็มดวง ซึ่งปกติงานดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาร่วมงานจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เนื่องจากช่วงนี้เกิดสงคราม ระหว่างอิร่าน -อิสราเอล และ สหรัฐ อาจจะทำให้งานดังกล่าวเกิดความไม่สงบขึ้นได้
นายไพสิฐ ทองเจิม นายอำเภอเกาะพะงัน พร้อมด้วย พ.ต.อ.อภิชาต จันทร์สำเร็จ ผกก.สภ.เกาะพะงัน และ กำลังเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วน ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะพะงัน ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจน้ำ ตรวจคนเข้าเมือง ชุดปฎิบัติการพิเศษ นปพ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วย E0D ตำรวจสันติบาล ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพะงัน เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ชรป. กำลังกว่า 100 นาย โดยนายอำเภอเกาะพะงัน เป็นประธานในการปล่อยแถวระดมกำลังร่วมบูรณาการรักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมมอบนโยบายในการปฎิบัติ และหาข่าว ในการดูแลความสงบเรียบร้อยให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมฟูลมูนปาร์ตี้
ซึ่งทางฝ่ายความมั่นคง ได้ยกระดับ มารตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปยังบริเวณชายหาดริ้น ในสถานที่จัดกิจกรรมฟูลมูนปาร์ตี้ ที่ทางเจ้าหน้าที่มีการบูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แบ่งพื้นที่ดูแล 3 ส่วน ในเนื้อที่กว่า 800 เมตร บนชายหาดริ้น คือ ชั้นนอก จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจคอยตรวจตรา ชั้นกลาง มีการตั้งจุดตรวจสกัด จุดค้นอาวุธ และ ยาเสพติด และ ชั้นในมีกำลังตรวจค้นอย่างเข้มงวด มีเจ้าหน้าที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มนักท่องเที่ยว และ ยังมีเต้นท์กองอำนายการบนชายหาด
นอกจากนั้นมีเจ้าหน้าที่ได้เดินลาดตระเวน เพื่อสร้างความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว ซึ่งบรรยากาศ บนชายหาด นักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาเพื่อปลดปล่อย ผ่อนคลาย ดื่มกินเต้นรำ ชมโชว์การแสดง กันอย่างสนุก ซึ่งมีนักท่องเที่ยว จำนวนมากมา ทำให้บรรยากาศคึกคัก
นายไพสิฐ ทองเจิม นายอำเภอเกาะพะงัน เปิดเผยว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวบนเกาะพะงัน มีความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง และ สาเหตุที่มีการตรวจตรา อย่างเข้มข้น เพื่อเป็นการแสดงสรรพกำลังของเจ้าหน้าหน้าที่ให้นักท่องเที่ยวเห็นว่า เกาะพะงันมีความพร้อม ในด้านการรักษาความปลอดภัย ในขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ยังได้แฝงตัวหาข่าวในกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบ ในช่วงสภาวะสงคราม ในตะวันออกกลาง ระหว่างอิร่าน -อิสราเอล และ สหรัฐอเมริกา
ซึ่งเหตุการณ์ ก็ผ่านพ้นไปด้วยราบรื่น และต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนาย ที่ร่วมกันปฎิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้น และฝากประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และพี่น้องประชาชน หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือความเคลื่อนไหว ของชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นภัยคุกคามที่ส่อไปในทางก่อเหตุ หรือก่ออาชญากรรม ของให้แจ้งมาที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเกาะพะงัน ทันที นายอำเภอเกาะพะงันกล่าวในที่สุด