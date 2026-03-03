xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวดี! ลูกเต่าหญ้า ลืมตาดูโลกวันมาฆบูชา รอด 80 ตัว ตาย 1 ตัว ถูกปูคาบลงหลุม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ข่าวดีวันมาฆบูชา ลูกเต่าหญ้าลืมตาดูโลกหลังแม่ขึ้นมาวางไข่หน้าหาดโรงแรม เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ต พบรอด 81 ตัว สุดเสียดายตาย 1 ตัว เนื่องจากถูกปูคาบลงหลุม


วันนี้ (3 มีนาคม 2569 ) ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงแรม เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ต กะรน ว่า ไข่เต่าที่แม่เต่าหญ้า ขึ้นวางไข่ บริเวณหน้าหาดโรงแรมฯ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2569 ได้ฟักออกจากไข่ เมื่อเวลาประมาณ​ 02.00 น. รวมระยะเวลาฟักทั้งสิ้น 52 วัน


เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ​พบไข่ดีจำนวน 83 ฟอง ฟักเป็นตัว จำนวน 81 ตัว ไข่ไม่ได้รับการผสม จำนวน 2 ฟอง คิดเป็นอัตราการฟัก 100% ตาย 1 ตัว เนื่องจากปูทะเลคาบลงหลุม คิดเป็นอัตราการรอดชีวิต 98.76%


เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่หลังจากที่เต่าทะเลคลานออกจากคอกกั้นไปแล้วจำนวน 55 ตัว เหลือในคอกอีก 26 ตัว เจ้าหน้าที่ศวอบ.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ โรงแรม เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ต กะรน ได้ทำการปล่อยเต่าหญ้ากลับคืนสู่ธรรมชาติ





ข่าวดี! ลูกเต่าหญ้า ลืมตาดูโลกวันมาฆบูชา รอด 80 ตัว ตาย 1 ตัว ถูกปูคาบลงหลุม
ข่าวดี! ลูกเต่าหญ้า ลืมตาดูโลกวันมาฆบูชา รอด 80 ตัว ตาย 1 ตัว ถูกปูคาบลงหลุม
ข่าวดี! ลูกเต่าหญ้า ลืมตาดูโลกวันมาฆบูชา รอด 80 ตัว ตาย 1 ตัว ถูกปูคาบลงหลุม
ข่าวดี! ลูกเต่าหญ้า ลืมตาดูโลกวันมาฆบูชา รอด 80 ตัว ตาย 1 ตัว ถูกปูคาบลงหลุม
ข่าวดี! ลูกเต่าหญ้า ลืมตาดูโลกวันมาฆบูชา รอด 80 ตัว ตาย 1 ตัว ถูกปูคาบลงหลุม
+1