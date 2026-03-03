ข่าวดี! ลูกเต่าหญ้า ลืมตาดูโลกวันมาฆบูชา รอด 80 ตัว ตาย 1 ตัว ถูกปูคาบลงหลุม

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ข่าวดีวันมาฆบูชา ลูกเต่าหญ้าลืมตาดูโลกหลังแม่ขึ้นมาวางไข่หน้าหาดโรงแรม เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ต พบรอด 81 ตัว สุดเสียดายตาย 1 ตัว เนื่องจากถูกปูคาบลงหลุม
วันนี้ (3 มีนาคม 2569 ) ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงแรม เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ต กะรน ว่า ไข่เต่าที่แม่เต่าหญ้า ขึ้นวางไข่ บริเวณหน้าหาดโรงแรมฯ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2569 ได้ฟักออกจากไข่ เมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. รวมระยะเวลาฟักทั้งสิ้น 52 วัน
เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบไข่ดีจำนวน 83 ฟอง ฟักเป็นตัว จำนวน 81 ตัว ไข่ไม่ได้รับการผสม จำนวน 2 ฟอง คิดเป็นอัตราการฟัก 100% ตาย 1 ตัว เนื่องจากปูทะเลคาบลงหลุม คิดเป็นอัตราการรอดชีวิต 98.76%
เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่หลังจากที่เต่าทะเลคลานออกจากคอกกั้นไปแล้วจำนวน 55 ตัว เหลือในคอกอีก 26 ตัว เจ้าหน้าที่ศวอบ.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ โรงแรม เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ต กะรน ได้ทำการปล่อยเต่าหญ้ากลับคืนสู่ธรรมชาติ