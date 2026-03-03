เลขาฯ ศอ.บต.ร่วมอัญเชิญองค์พระจำลองเพื่อออกแห่รอบเมืองยะลาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชาเสริมสิริมงคลตลอดปี

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 มูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา (ฉือเซี่ยงตึ้ง) อ.เมือง จ.ยะลา จัดงานประเพณีสมโภชแห่พระลุยไฟ ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม โดยวันที่ 2 มีนาคม ได้มีการจัดพิธีเปิดประตูศาล อันเชิญองค์พระจำลองประทับบนเกี้ยวหามพระ ออกแห่รอบเมืองยะลา เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สักการะขอพร
ในพิธีเริ่มต้นด้วยพิธีอัญเชิญกระถางธูป และอัญเชิญองค์พระจำลอง โดยมี นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูรเลขาธิการ ศอ.บต. พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองแม่ทัพภาคที่ 4 นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล ประธานมูลนิธิแม่กอเหนี่ยว ฉือเซี่ยงตึ้ง ยะลา นายยู่สิน จินตภากร ประธานชมรมชาวไทยเชื้อสายจีน ยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมอัญเชิญ นอกจากนี้ยังมีพิธีเกี้ยวพระเล่นประทัด เพื่อถวายองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดจนให้ประชาชน ได้สัมผัสประเพณีและวัฒนธรรมที่สวยงาม
สำหรับในช่วงเย็นจะมีการจัดทำพิธีลุยไฟ ซึ่งเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ที่จัดขึ้นในเทศกาลกินเจหรือเทศกาลสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เพื่อชำระล้างร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ แสดงพลังศรัทธาและความคุ้มครองจากองค์เทพเจ้า โดยผู้ร่วมพิธีจะเดินลุยผ่านกองถ่านร้อนแดงด้วยความเชื่อว่าจะไม่ได้รับอันตราย
นอกจากนี้ภายในงานประเพณีแห่พระลุยไฟ ยังมีการจัดการแสดงขับร้องเพลงของคณะฮากกา คอนเสิร์ตคณะมโนราห์ การแสดงของคณะสิงโต และพิธีเสริมดวงชะตาประจำปี ซึ่งเป็นพิธีสำคัญ มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2569 ในเวลา 19.00 น. ด้วย