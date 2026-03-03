วิกฤติหนัก ประชาชนชาวระนอง แห่เติมน้ำมันต่อเนื่อง จนบางปั๊มน้ำมันหมด

ระนอง - กระแสน้ำมันใกล้ขาดแคลน ชาวระนอง แห่กันไปเติมน้ำมันรถเต็มถังต่อเนื่อง จน บางปั๊มน้ำมันหมด ชี้วิกฤติในครั้งนี้จะส่งผลให้สินค้าทุกชนิดขึ้นราคา พร้อมระบุเบื่อสงคราม
วันนี้ (3 มีนาคม 2569 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ปั๊มน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สาขาตำบลบางนอน จ. ระนอง บริเวณถนนเพชรเกษม ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมา มีประชาชนชาวระนองแห่กัน นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ไปเติมน้ำมันกันต่อเนื่องตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ก่อนที่จะมีการปรับราคาน้ำมัน ทำให้ประชาชนชาวระนอง นำรถยนต์มาต่อคิวยาวต่อเนื่อง จนออกไปถึงนอกปั๊มน้ำมัน ร่วมร้อยคัน โดยทุกปั๊มน้ำมันในจังหวัดระนอง ก็มีประชาชนแห่นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปเติมน้ำมันกันต่อเนื่อง โดยหัวจ่ายบางหัวจ่ายน้ำมันเริ่มทยอยกันหมดจากถังจ่าย
ขณะที่ชาวระนอง รายหนึ่งกล่าวว่า แวะเติมน้ำมันมา 3 ปั๊มน้ำมันแล้ว แต่ไม่ได้เติมเนื่องจากคิวยาวมาก เพิ่มได้เติมปั้มที่ 4 นับว่าเป็นวิกฤต แต่ตนยังเชื่อมั่นว่ารัฐบาลต้องลงมาดูแลความเดือดร้อนในครั้งนี้
ด้านชาวสวนทุเรียนรายหนึ่ง ซึ่งนำรถยนต์กระบะมาเติมน้ำมัน กล่าวว่า ที่มาเติมน้ำมันในวันนี้เพราะกลัวน้ำมันจะขึ้นราคา โดยที่ปั๊มเชลล์ขึ้นราคาไปก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนความกลัวในวิกฤติน้ำมันจะขาดแคลนหรือไม่ ได้รับคำตอบว่า แน่นอน 100% สงครามอิหร่านกับสหรัฐน่าจะยาว รวมทั้งเรือขนถ่ายน้ำมันทุกลำหยุดหมดแล้ว
รวมทั้ง รมต.ว่าการกระทรวงพลังงาน ก็ออกมาบอกว่าห้ามส่งออกน้ำมัน มีผลกระทบแน่นอนเราต้องปรับตัว อันดับแรกตอนนี้อยากให้สงสารเกษตร รวมทั้งชาวสวนทุเรียน ตอนนี้เข้าหน้าร้อน สวนก็ต้องใช้น้ำรดต้นทุเรียนเมื่อน้ำมันขึ้นราคาทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นมาก
ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าสงครามจะยาวนานขนาดไหน น้ำมันจะขึ้นราคาเท่าไหร่ แต่คาดว่าราคาน้ำมันจะขึ้นอีก หลังจากวันพรุ่งนี้ มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้น ส่งผลกระทบกับประชาชนทั่วโลก น้ำมันตัวเดียวทำให้ทุกอย่างได้รับผลกระทบไปหมด