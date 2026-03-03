ชาวตรังแห่เติมน้ำมันจอดรอคิวล้นปั๊มหวั่นพิษสงครามดันราคาพุ่ง

ตรัง - ชาวตรังแห่กันนำรถมาต่อคิวเติมน้ำมันแน่นปั๊ม หวั่นวิตกผลกระทบสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง ทำให้ราคาน้ำมันปรับขึ้นและขาดแคลน ส่วนใหญ่เลือกเติมเต็มถังจากปกติที่เติมเพียงหลักร้อยบาท
วันนี้ (3 มี.ค.) ที่ปั้มน้ำมัน ปตท.สาขาถนนรัษฎา ต.ทับเที่ยง ในเขตเทศบาลนครตรัง ประชาชนแห่กันขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์มาต่อคิวเติมน้ำมันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากกังวลว่าในภาวะสงครามราคาน้ำมันจะปรับราคาสูงขึ้น โดยลูกค้าเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ของวันนี้เติมน้ำมันเต็มถัง จากที่ปกติลูกค้ารถยนต์เติมครั้งละ 300-500 บาท ส่วนลูกค้ารถจักรยานยนต์ปกติเติมครั้งละ 50-100 บาท
ลูกค้าชายรายหนึ่ง กล่าวว่า เกรงว่าราคาน้ำมันจะแพงขึ้นภายในวันนี้ จึงรีบนำรถจักรยานยนต์มาเติมน้ำมันไว้ก่อน ซึ่งปกติเติมครั้งละ 100 บาท แต่วันนี้เติมเต็มถัง ซึ่งทุกปั๊มคนก็แห่กันไปเติมน้ำมัน ตอนนี้ก็ต้องเติมเผื่อไว้เพราะได้ข่าวว่าทุกปั๊มจะขึ้นราคา
ด้านพนักงานส่งอาหารรายหนึ่ง กล่าวว่า ปกติเติมน้ำมันครั้งละ 80 บาท ส่วนวันนี้วิ่งส่งอาหารได้ไม่เยอะ ก็เลยมาเติมน้ำมันเพิ่มไว้ก่อน และหลังจากส่งอาหารให้ลูกค้าแล้ว จะนำรถยนต์ของตนอีกคันมาเติมน้ำมันเช่นกันเพราะกลัวว่าราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้น
ด้านเจ้าหน้าที่ประจำหัวจ่าย กล่าวว่า วันนี้มีประชาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาเติมน้ำมันตั้งแต่เช้า ซึ่งแห่กันมาเกินกว่า 1,000 คัน ส่วนใหญ่ลูกค้าเติมเต็มถัง เพราะราคาน้ำมันจะปรับราคาขึ้นอีก เนื่องจากเหตุการณ์สงคราม
สำหรับราคาในพื้นที่จังหวัดตรังวันนี้ น้ำมันดีเซล ลิตรละ 30.42 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 31.37 บาท, แก๊สโซฮอล์ ลิตรละ 30.66 บาท และ E20 ลิตรละ 28.82 บาท