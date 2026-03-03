ชาวนราธิวาสต่างออกมาเติมน้ำมันหลังมีกระแสข่าวราคาจะปรับขึ้น

นราธิวาส - ชาวนราธิวาสต่างออกมาเติมน้ำมันหลังมีกระแสข่าวราคาน้ำมันจะปรับขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังคงไม่แน่นอน
วันนี้ (3 มี.ค.) บรรยากาศบริเวณปั๊มน้ำมันต่าง ๆ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีประชาชนเดินทางมาเติมน้ำมันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า โดยปกติหากเป็นวันหยุดราชการการใช้รถใช้ถนนจะลดลง แต่ด้วยกระแสข่าวน้ำมันจะขึ้นทำให้ประชาชนออกมาเติมน้ำมัน ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนใหญ่เน้นเติมเต็มถัง เพื่อป้องกันราคาน้ำมันที่อาจจะขยับขึ้น
ขณะที่ปั๊มน้ำมันบางแห่งในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส วันนี้มีการแจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมัน E20 เพิ่มลิตรละ 1.50 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 เพิ่มลิตรละ 1.50 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 เพิ่มลิตรละ 1.50 บาท และ ดีเซล เพิ่มลิตรละ 4.20 บาท ส่วนบางแห่งยังไม่มีการปรับราคาน้ำมันแต่อย่างใด แต่ประชาชนก็ต่างทยอยเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่เด็กปั๊มน้ำมันรายหนึ่งบอกว่า วันนี้ถึงแม้เป็นวันหยุดแต่ก็มีรถเข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันต่อเนื่อง ซึ่งจากน้ำมันที่มีอยู่ของปั๊มก็มีเพียงพอในการให้บริการในขณะนี้ แต่คาดการณ์ว่าในอีกวันสองวันข้างหน้าอาจจะมีราคาขยับขึ้นอีก