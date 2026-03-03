ชาวสตูลแห่ตุนน้ำมันรับมือวิกฤตตะวันออกกลาง หวั่นราคาพุ่งจะกระทบต่อค่าครองชีพ

สตูล - ชาวสตูลแห่ตุนน้ำมันเตรียมรับมือวิกฤตสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง หวั่นาหากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นจะกระทบต่อค่าครองชีพ และการทำมาหากินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
วันนี้ (3 มี.ค.) บรรยากาศการใช้บริการสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสตูลคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า หลังประชาชนเกิดความตื่นตระหนกจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ส่งผลให้เกิดกระแสข่าวการปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศอย่างรุนแรง
โดยที่บริเวณสถานีบริการน้ำมัน สมบูรณ์เอเนอร์จี ถนนหัวสะพานตายาย ในเขตเทศบาลตำบลคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล มีประชาชนจำนวนมากนำรถยนต์และแกลลอนน้ำมันเข้าคิวรอเติมน้ำมันจนยาวเหยียดออกมานอกพื้นที่ โดยส่วนใหญ่นำแกลลอนขนาด 30 ลิตร มาบรรจุสำรองไว้ใช้ เนื่องจากกังวลว่าราคาน้ำมันอาจปรับตัวสูงขึ้นถึงลิตรละ 4-5 บาท ตามสถานการณ์โลก
ด้านผู้ประกอบการและภาคประชาชน กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการเครื่องจักร ระบุว่า จำเป็นต้องสำรองน้ำมันไว้ใช้สำหรับรถแบ็คโฮและเครื่องจักรกลหนัก เพื่อแบกรับต้นทุนการผลิตที่ไม่แน่นอน ขณะที่กลุ่มชาวประมงเร่งจัดหาน้ำมันสำรองสำหรับเรือประมง โดยหวั่นเกรงว่าหากราคาปรับตัวสูงขึ้นจริง จะกระทบต่อค่าครองชีพและการทำมาหากินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สำหรับราคาน้ำมันในวันนี้ (3 มี.ค.) ดีเซล ลิตรละ 30.43 บาท, E20 ลิตรละ 28.83 บาท, Gasohol 91 ลิตรละ 30.67 บาท และ Gasohol 95 ลิตรละ 31.04 บาท
ทั้งนี้ บรรยากาศโดยรวมของสถานีบริการน้ำมันหลายแห่งในเขตอำเภอเมืองสตูลยังคงมีความต้องการใช้น้ำมันสูงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนเรื่องความปลอดภัยในการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ที่บ้านเรือน ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้หากจัดเก็บไม่ถูกวิธี