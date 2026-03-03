ชาวบ้านเกาะมุกโอดไฟทางดับสนิทนานกว่า 4 เดือน หน่วยงานรัฐเกี่ยงกันไปมาไร้การแก้ไข

ตรัง – ชาวบ้านเกาะมุก จ.ตรัง โอดไฟส่องสว่างทางติด ๆ ดับ ๆ บางจุดดับสนิทมานานกว่า 4 เดือน เผยหน่วยงานรัฐเกี่ยงกันไปมายังไม่ยอมแก้ไข หวั่นความปลอดภัยนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องเดินงมในความมืด
วันนี้ (3 มี.ค.) ที่เกาะมุก หมู่ที่ 2 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวยุโรป และกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ขณะนี้กำลังเผชิญปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างริมทางติดๆ ดับๆ ต่อเนื่องมาร่วมปีแล้ว ขณะที่ไฟบริเวณสะพาน จุดแลนด์มาร์ก และไฟส่องสว่างตามเส้นทางหลักดับเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ มานานกว่า 4 เดือน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต้องสัญจรท่ามกลางความมืด สร้างความกังวลด้านความปลอดภัยอย่างมาก
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจโดยการนั่งรถซาเล้งตรวจสอบเส้นทางรอบเกาะ พบว่าไฟส่องสว่างตามถนนและทางเดินหลายจุดไม่ทำงาน บางจุดติดเพียงเล็กน้อย ขณะที่หลายเส้นทางมืดสนิท ต้องอาศัยแสงไฟจากบ้านเรือนประชาชนและรีสอร์ทเป็นหลัก ส่วนบริเวณท่าเรือซึ่งเป็นจุดขึ้นลงหลักของนักท่องเที่ยว พบว่าไฟมีลักษณะติดๆ ดับๆ และกระพริบเป็นช่วงๆ โดยยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ตลอดเส้นทางพบว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวต่างชาตินิยมเดินเท้าท่องเที่ยวรอบเกาะ แต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากเส้นทางมืดเป็นวงกว้าง
นางนวลศรี รายารัก อายุ 55 ปี หนึ่งในชาวเกาะมุก เปิดเผยว่า ปัญหาไฟส่องสว่างติดๆ ดับๆ เกิดขึ้นมาร่วมปีแล้ว และในช่วงกว่า 4 เดือนที่ผ่านมา ไฟบริเวณสะพานและเส้นทางหลักดับเกือบทั้งหมด แม้ชาวบ้านจะประสานไปยังหลายหน่วยงาน แต่ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม มีการเข้ามาซ่อมเป็นระยะ แต่เมื่อใช้งานได้เพียง 3–7 วัน ไฟก็ดับลงอีก พร้อมฝากถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบว่า ถ้าคุณเอาไฟข้างทางมาติดตั้งแล้วไม่มีแสงสว่าง มีแต่เสาไฟ คุณกรุณาเอาเสาไฟคุณกลับไปเลยเพราะมันไม่มีประโยชน์กับเราเนื่องจากใช้ไม่ได้
ส่วน นายทวี สินไชย อายุ 61 ปี ชาวบ้านเกาะมุกอีกราย เปิดเผยว่า โครงการไฟฟ้าแสงสว่างของชุมชนมีมาประมาณ 4 ปีแล้ว แต่มีปัญหาติดๆ ดับๆ มาโดยตลอด ปัจจุบันบนเกาะมีเสาไฟส่องสว่างกว่า 140 ต้น แต่คาดว่าเสียหายประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุอาจมาจากหลอดไฟหมดอายุ ระบบสายไฟชำรุด หรืออุปกรณ์เสื่อมสภาพ ทั้งนี้ ทราบว่ามีประเด็นติดขัดเรื่องการถ่ายโอนโครงการระหว่างจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้การซ่อมแซมยังไม่สามารถดำเนินการได้เต็มรูปแบบ
ขณะที่ นายอาภรณ์ เบ็ญจะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านเกาะมุก ระบุว่า เกาะมุกเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงกลางคืน แต่ประสบความลำบากในการสัญจร เนื่องจากไฟบริเวณสะพานและจุดแลนด์มาร์กดับทั้งหมด ปัจจุบันไฟที่ยังใช้งานได้มีเพียงประมาณ 10–20 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น แม้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจะรับทราบเรื่องแล้ว แต่ยังต้องรอขั้นตอนสำรวจและจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซม จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วน เพื่อความปลอดภัยและรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตรังในระยะยาว