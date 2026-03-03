xs
ตะกั่วป่าวุ่น! ชาวบ้านตื่นตระหนกแห่เติมน้ำมันรถคิวยาวครึ่งกิโลฯ หลังนายกฯ แจงมีน้ำมันสำรอง 61 วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พังงา – ชาวบ้านในพื้นที่ตะกั่วป่า จ.พังงา ตื่นตระหนกแห่นำรถยนต์ไปเติมน้ำมันเข้าคิวเติมน้ำมันแถวยาวเหยีดกว่าครึ่งโลฯ หลังนายกรัฐมนตรีออกมาแถลงไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอใช้ได้ 61 วัน


วันนี้ (3 มี.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สถานีบริการน้ำมันใจกลางแหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เต็มไปด้วยความโกลาหล หลังประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่นำรถยนต์มาเข้าต่อคิวเติมน้ำมันยาวเหยียด จนล้นออกมาบนถนนเพชรเกษมเป็นระยะทางกว่า 500 เมตร ส่งผลให้การจราจรบางช่วงชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด


นอกจากรถยนต์ส่วนบุคคลและรถของผู้ประกอบการในพื้นที่แล้ว ยังพบประชาชนจำนวนไม่น้อยนำถังและภาชนะต่างๆ มาต่อคิวเพื่อซื้อน้ำมันไปสำรองไว้ใช้ หลังเกิดความกังวลจากกรณีที่นายกรัฐมนตรีออกมาแถลงข้อมูลว่า ประเทศไทยมีปริมาณน้ำมันสำรองเพียงพอใช้ได้ประมาณ 61 วัน ทำให้หลายคนเกรงว่าอาจเกิดภาวะขาดแคลนในอนาคต ซึ่งกระแสข่าวดังกล่าวส่งผลให้บรรยากาศในพื้นที่เขาหลัก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพังงา เกิดความตื่นตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต่างเร่งเติมน้ำมันและกักตุนไว้เพื่อความอุ่นใจ


ด้านผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ยืนยันว่า ขณะนี้ยังมีการสั่งซื้อและขนส่งน้ำมันจากคลังเข้ามาให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น พร้อมย้ำว่ายังไม่มีสัญญาณขาดแคลนน้ำมันแต่อย่างใด


อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมแนะนำประชาชนให้ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และหลีกเลี่ยงการตื่นตระหนก เพื่อไม่ให้กระทบต่อระบบการกระจายสินค้าและการจราจรในพื้นที่



