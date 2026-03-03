ผู้ว่าฯสงขลาตั้งกรรมการสอบนายกเล็กหาดใหญ่ส่งเอกสารเบิกงบช่วยน้ำท่วม 49,500 บาทล่าช้า

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ผวจ.สงขลาสั่งตั้งรองผู้ว่าฯ เป็นประธานสอบ "นายกแป้น" ข้อหาส่งเอกสารเบิกงบช่วยน้ำท่วม 49,500 บาทล่าช้า ชี้ไม่มีเอกสาร สภ.1 สภ.2 ในขณะที่ "นายกแป้น" โวยถูกการเมืองกลั่นแกล้ง รอบแรก 6,000 รายชื่อยังอนุมัติให้ แต่รอบสองกลับอ้างเอกสารไม่ครบ
วันนี้ (3 มี.ค.)แหล่งข่าวจากศาลากลางจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผวจ.สงขลา ได้ตั้งคณะกรรมการสอบนายณรงค์พร ณ พัทลุง หรือ "ปลัดแป้น" นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ในข้อหาส่งเอกสารล่าช้าและบกพร่องในการส่งแบบการจ่ายเงิน 49,500 บาท ที่เป็นเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยอ้างว่าการลงแบบรายงานการจ่ายเงินของเทศบาลนครหาดใหญ่ขาดเอกสาร สภ.1 และ สภ.2 ที่เป็นรายละเอียดส่วนบุคคลของผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นรายละเอียดยิบย่อยที่เจ้าของบ้านที่ผู้ขอรับเงินต้องหาเอกสารมาประกอบ ที่เป็นการสร้างความยุ่งยาก
สำหรับผู้เป็นประธานกรรมการสอบสวนเอาผิดนายณรงค์พร ณ พัทลุง คือนายจิรวัฒน์ มณีโชติ รอง ผวจ.และในวันที่ 5 มีนาคม จะมีการสอบเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นพยาน และวันที่ 6 มีนาคม จะมีการสอบนายณรงค์พร ณ พัทลุง ในฐานะของผู้ถูกกล่าวหา
การตั้งกรรมการสอบสวนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ครั้งนี้อาจมีเรื่องการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะการขอกู้เงิน การขอการสนับสนุนงบประมาณ ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ขอไปยังกรมการปกครองท้องถิ่นถูกตีกลับทั้งหมด ไม่ได้รับการช่วยเหลือเหมือนกับ อบจ.สงขลา และเทศบาลอื่นๆ ที่ประสบอุทกภัย ทั้งที่เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเทศบาลที่ประสบอุทกภัยร้ายแรงที่สุด และขณะนี้อยู่ในขั้นวิกฤติ เงินอุดหนุนของเทศบาลในขณะนี้มีเพียง 140 ล้านเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤติในการบริหารสำหรับเทศบาลขนาดใหญ่อย่างเทศบาลนครหาดใหญ่
ด้านนายณรงค์พร กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ตนเซ็นรับทราบเรื่องที่มีการตั้งกรรมการสอบไปแล้วและพร้อมในการให้ข้อเท็จจริง เพราะโดยข้อเท็จจริงตนไม่ได้ทำผิด ไม่ได้บกพร่อง และไม่ได้ล่าช้า เทศบาลนครหาดใหญ่ส่งรายชื่อผู้ประสบภัย ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 49,500 บาท ไปแล้ว 2 ชุดๆ แรก 6,000 รายชื่อ ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงิน โดย ผวจ.สงขลา มีการแถลงข่าวไปแล้ว ชุดที่ 2 ที่ส่งไปจำนวน 12,000 กว่ารายชื่อ และเป็นชุดที่จังหวัดตั้งกรรมการสอบสวนว่า ไม่มีรายละเอียดของ สภ.1 สภ.2 ซึ่งหากการจ่ายเงินช่วยเหลือต้องมีรายละเอียด สภ.1 สภ. 2 ที่เป็นเรื่องยิบย่อยมาก เชื่อว่าเวลา 3 เดือน เทศบาลทำไม่ทันแน่นอน และในภาวะฉุกเฉินไม่ควรมีรายละเอียดยิบย่อยขนาดนั้น และถามว่าใน 6,000 รายแรก ที่มีการอนุมัติการจ่ายเงินแล้ว และไม่มีเอกสาร สภ.1 สภ.2 ทำไม่ไม่ผิด และทำไม ผวจ.สงขลา จึงอนุมัติให้มีการจ่ายได้
ส่วนที่กล่าวหาว่าล่าช้าต้องชี้แจงว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ ส่งรายชื่อครั้งแรก 6,000 รายชื่อ ครั้งที่ 2 ส่ง 12,000 รายชื่อ เมื่อเทียบกับเทศบาลเมืองคลองแห ที่ส่งไปแล้ว 1,000 กว่ารายชื่อ และเทศบาลเมืองคอหงส์ ที่ส่งไปไม่ถึง 1,000 รายชื่อ ถามว่าเทศบาลหาดใหญ่ล่าช้าตรงไหน เรื่องที่ตนถูกตั้งกรรมการสอบสวนเป็นเรื่องที่ตนเห็นว่าไม่ถูกต้อง และไม่เป็นธรรม อาจจะมีเรื่องการเมืองอยู่เบื้องหลัง เพราะในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ตนไม่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้สมัครของพรรคสีน้ำเงิน ในขณะที่นักการเมืองท้องถิ่นคนอื่นอาจจะให้ความช่วยเหลือ หรือเป็นคนของพรรคสีน้ำเงิน จึงไม่ถูกตั้งกรรมการสอบสวน