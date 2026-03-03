คลื่นพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลร่วมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ จ.นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช - คลื่นพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศ หลั่งไหลเข้าร่วมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา ที่องค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
วันนี้ (3 มี.ค.) ที่องค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช หมุดหมายของพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศ หลั่งไหลมารวมตัวกันตั้งแต่ก่อนย่ำรุ่งเพื่อประกอบพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา ต่างถือเป็นวันสำคัญของทุกปี พุทธศาสนิกชนจะมาร่วมกันนำผ้าพระบฏสีเหลืองสด เทินเหนือศีรษะทำทักษิณาวัตรรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ก่อนที่จะนำผ้าพระบฏเข้าไปเป็นเครื่องบูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานในองค์พระบรมธาตุเจดีย์ และนำผ้านั้นไปพันห่มรอบองค์พระบรมธาตุและองค์เจดีย์ราย หรือเจดีย์บริวารรอบมหาเจดีย์ จนทำให้พื้นที่เขตพุทธาวาสเต็มไปด้วยสีเหลืองของผ้าพระบฏ
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นงานประเพณีที่เก่าแก่และสำคัญของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้น ประเพณีนี้ไม่มีปฏิบัติกันที่ใดในประเทศไทย นอกจากเมืองนครเท่านั้นที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานหลายร้อยปี ประกอบกับตำนานมีว่าประมาณปี พ.ศ. 1333 ขณะที่กษัตริย์สามพี่น้อง คือพระเจ้าศรีธรรมโศกราช พระเจ้าจันทรภานุ และพระเจ้าพงษาสุระ จัดเตรียมสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์หลังจากที่พระองค์ได้บูรณะแล้วเสร็จ ไม่กี่วันก่อนจะเริ่มพิธีสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ ชาวปากพนังได้เก็บผ้า “พระบฏ” ที่มีคลื่นซัดมาเกยชายหาด ซึ่งมีลักษณะเป็นผ้าแถบเขียนลวดลายเขียนพุทธประวัติ ต่อมาพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช จึงโปรดให้ชาวเมืองจัดเครื่องประโคมแห่แหนและนำขึ้นห่มโอบฐานพระบรมธาตุเจดีย์ ในคราวเดียวกับการสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ และได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
สำหรับประเพณีนี้ชาวนครศรีธรรมราช จะเดินทางมาตั้งแต่หลังเที่ยงคืนล่วงเข้าสู่เพ็ญเดือน 3 จะเริ่มมีการนำผ้าพระบฏประกอบพิธีอย่างต่อเนื่องตามอัธยาศัยของแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีทั้งหมู่คณะ หมู่บ้านชุมชน ครอบครัว ต่างประกอบพิธีอย่างต่อเนื่องจนถึงเที่ยงคืนสิ้นสุดวันเพ็ญเดือน 3 ล่วงเข้าสู่แรม 1 คำของเดือน 4 จะถือเป็นกาลสิ้นสุดของพิธี โดยช่วงเวลานี้ของแต่ละปีนั้นจะมีพุทธศาสนิกชนเรือนแสนหลั่งไหลมาร่วมพิธี
ส่วนภาครัฐจะมีพิธีขบวนเป็นทางการอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และจากหน่วยงานต่าง ๆ จากสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช สู่วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช ในช่วงสายของวันเดียวกันนี้