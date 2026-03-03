ชาวบ้านยะลาแห่เติมน้ำมันหลังเริ่มมีการปรับขึ้นราคา ผลกระทบจากศึกตะวันออกกลาง

ยะลา – ชาวบ้านยะลาแห่นำรถและแกลลอนเข้าคิวเติมน้ำมัน หลังเริ่มมีการปรับขึ้นราคา 1.50 - 4.20 บาท ต่อลิตร จากผลกระทบศึกตะวันออกกลาง ด้านสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ขออย่าตื่นตระหนก เติมน้ำมันอย่างมีสติ และไม่กักตุนจนเกินความจำเป็น
วันนี้ (3 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจสถานีบริการน้ำมันหลายแห่งในเขตเทศบาลนครยะลา พบว่ามีรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนมากจอดเข้าคิวรอเติมน้ำมันยาวเหยียดออกมาถึงริมถนนสายหลัก ประชาชนส่วนใหญ่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ต้องการเติมให้เต็มถังไว้ก่อนเพราะกระแสข่าวการปรับขึ้นราคาน้ำมันลิตรละ 1-2 บาทในกลุ่มหลัก ๆ เริ่มเป็นความจริง
สถานการณ์ราคาน้ำมันล่าสุดในพื้นที่ (อ้างอิงราคาปรับขึ้น) : กลุ่มแก๊สโซฮอล์ (95, 91, E20): ปรับขึ้นเฉลี่ย 1.50 บาท/ลิตร, กลุ่มดีเซล: ปรับขึ้นสูงสุดถึง 4.20 บาท/ลิตร (ในบางสถานีบริการ) คาดว่าค่ายน้ำมันอื่น ๆ อาจมีการขยับราคาขึ้นตามกลไกตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นกว่า 6-13 เปอร์เซ็นต์ จากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง
นายอับดุล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี ชาวบ้านที่มาจอดรอคิวเติมน้ำมัน เปิดเผยว่า ทันทีที่ทราบข่าวว่าน้ำมันจะขึ้นราคาก็รีบขับรถออกมาทันที เพราะส่วนต่างลิตรละ 1-2 บาท สำหรับคนหาเช้ากินค่ำถือว่าเยอะมาก ตอนนี้เศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้ว น้ำมันมาขึ้นราคาแบบก้าวกระโดดแบบนี้กระทบถึงค่ากับข้าว ค่ารถไปโรงเรียนลูกแน่นอน วันนี้เลยต้องรีบมาเติมให้เต็มถังไว้ก่อน แม้จะต้องรอคิวนานกว่าครึ่งชั่วโมงก็ต้องยอม
นอกจากเรื่องราคาที่พุ่งสูงขึ้นแล้ว สิ่งที่ชาวบ้านกังวลมากที่สุดคือสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ที่อาจส่งผลให้เกิดการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลก หากสถานการณ์บานปลายอาจนำไปสู่ภาวะน้ำมันขาดแคลน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องพึ่งพาการขนส่งเป็นหลัก
ขณะนี้สถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ แต่ขอความร่วมมือประชาชนให้เติมน้ำมันอย่างมีสติ และไม่กักตุนจนเกินความจำเป็น เพื่อป้องกันปัญหาความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้น