ระทึก! ผู้ต้องหาคดียาเสพติดหนีปีนเสาไฟ-ขึ้นหลังคาบ้าน ตร.สตูลเจรจากว่า 7 ชม. ก่อนยอมจำนน

สตูล - ผู้ต้องหาคดียาเสพติดหนีปีนเสาไฟ-ขึ้นหลังคาบ้าน ตร.สตูลต้องเจรจาใช้เวลากว่า 7 ชม.จึงจะยอมลงมาให้จับแต่โดยดี เบื้องต้นมีบ้านประชาชนได้รับความเสียหาย 1 หลัง เหตุเกิดในพื้นที่บ้านเกาะยาว หมู่ที่ 1 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล
วานนี้ (2 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสตูล สนธิกำลังหลายหน่วยเข้าปฏิบัติการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสตูล จำนวน 2 หมาย ในพื้นที่บ้านเกาะยาว หมู่ที่ 1 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล ก่อนเกิดเหตุระทึกเมื่อผู้ต้องหาวิ่งหลบหนีปีนเสาไฟฟ้าและไต่สายไฟขึ้นไปบนหลังคาบ้านประชาชน เชื่อว่าใช้ความสูงอาจจะหนีพ้นการจับกุม สร้างความโกลาหลนานกว่า 7 ชั่วโมง
การปฏิบัติการครั้งนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สุรจิต เพชรจอม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูล โดยมอบหมายให้ พ.ต.ท.นาวี เหมมันต์ พร้อมด้วย พ.ต.ท.เฉลิมรัฐ แก้วเนียม, พ.ต.ท.อารัน โต๊ะเอียด, ร.ต.อ.ฮาซัน แหละหมัน และ ร.ต.อ.รัฐศักดิ์ จีนหวั่น สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ร้อยเวร 20 ชุดปฏิบัติการพิเศษ ตชด.436 และตำรวจน้ำ เข้าปิดล้อมพื้นที่เป้าหมาย
ทันทีที่เจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกุม ผู้ต้องหาได้วิ่งหลบหนีและปีนขึ้นเสาไฟฟ้า ก่อนจะไต่ไปตามสายไฟฟ้าแล้วกระโดดขึ้นหลังคาบ้านเรือนประชาชนใกล้เคียง ปีนข้ามต่อเนื่อง 2–3 หลัง เจ้าหน้าที่ต้องเร่งปิดล้อมพื้นที่และกันประชาชนออกจากจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันอันตราย
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่ า ผู้ต้องหารายนี้มีหมายจับในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 อีกทั้งยังมีประวัติเคยปีนเสาส่งสัญญาณเครือข่ายของโทรศัพท์และทำลายทรัพย์สินในพื้นที่เมื่อประมาณ 1 ปีก่อน เบื้องต้นพบว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ใช้วิธีเจรจาเกลี้ยกล่อมด้วยความอดทนกว่า 7 ชั่วโมง พยายามพูดคุยให้ผู้ต้องหายอมลงมาโดยสมัครใจ เนื่องจากอยู่ในจุดสูงและมีความเสี่ยงต่อชีวิต กระทั่งสามารถควบคุมสถานการณ์และจับกุมตัวไว้ได้โดยปลอดภัย มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน 1 หลัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประสานช่างเข้าซ่อมแซม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันถัดไป
ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหานำขึ้นเรือของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำสตูล นำมาขึ้นฝั่งยังที่บริเวณสถานีตำรวจน้ำ ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล ก่อนมาจัดทำบันทึกการจับกุมที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสตูล ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พร้อมยืนยันจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุด