"ศุภาลัย" เดินหน้าหนุนเศรษฐกิจชุมชน ผลักดันแคมเปญ “ศุภาลัย ไทยเยี่ยม” ส่งต่อของดี 5 ภูมิภาค สร้างบ้านที่เติบโตไปพร้อมสังคม

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - "ศุภาลัย" เดินหน้าหนุนเศรษฐกิจชุมชน ผลักดันแคมเปญ “ศุภาลัย ไทยเยี่ยม” คัดสรรของดีฝีมือท้องถิ่นจาก 5 จังหวัด 5 ภูมิภาค ส่งต่อเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณแก่ลูกค้าที่เยี่ยมชมโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมศุภาลัยทั่วประเทศ 1 มี.ค.–31 พ.ค.นี้
เพราะบ้านที่ดี ไม่ได้เกิดจากการออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความสมดุลระหว่างคุณภาพของบ้านและความเข้มแข็งของชุมชนโดยรอบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จึงเดินหน้าสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนทั่วประเทศ พร้อมผลักดันแคมเปญ “ศุภาลัย ไทยเยี่ยม” คัดสรรของดีฝีมือท้องถิ่นจาก 5 จังหวัด 5 ภูมิภาค ส่งต่อเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณแก่ลูกค้าที่เยี่ยมชมโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมศุภาลัยทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม–31 พฤษภาคม 2569
ภายใต้ความเชื่อว่า “บ้าน” คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและสังคม ศุภาลัยจึงตั้งใจทำให้ทุกการเยี่ยมชมโครงการมีความหมายมากกว่าการเลือกที่อยู่อาศัย แต่เป็นโอกาสในการร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและสร้างพลังให้เศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง
“ศุภาลัย ไทยเยี่ยม” รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาจากแต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าจักสานกระจูดจากบ้านห้วยลึก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่สานด้วยมือทีละเส้นจากวัสดุธรรมชาติ ชาสมุนไพร หอมป่า ฮ่อมดอย จากชุมชนแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ ที่ต่อยอดองค์ความรู้พื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพร่วมสมัย ดอกเกลือบ้านย่า จังหวัดสมุทรสาคร ที่สืบทอดวิถีนาเกลือดั้งเดิม กล่องทิชชูจักสานกกจากเสื่อจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ที่ผสานงานหัตถกรรมกับดีไซน์เรียบง่ายใช้งานได้จริง และข้าวระยะเม่าจากตำบลสีสุก จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งต้องเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่พอดี อุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์
ทุกชิ้นผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เพียงของขวัญเล็กๆ หากแต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรายได้ เปิดโอกาส และเติมความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชน สะท้อนแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าทางสังคมควบคู่กับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง
นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ศุภาลัยเชื่อว่าความยั่งยืนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้จบลงที่การส่งมอบบ้านคุณภาพ แต่ต้องรวมถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่แข็งแรงด้วย “บ้านที่ดี” ควรทำให้ชุมชนรอบข้างเติบโตไปด้วยกัน แคมเปญ “ศุภาลัย ไทยเยี่ยม” จึงเป็นอีกก้าวสำคัญที่เราเชื่อมโยงลูกบ้านกับผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้ทุกการเยี่ยมชมมีความหมายมากกว่าการดูบ้าน แต่คือการร่วมกันสร้างรากฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงให้กับสังคมไทย”
แคมเปญ “ศุภาลัย ไทยเยี่ยม” จึงเป็นภาพสะท้อนของแนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที่ศุภาลัยยึดมั่นเสมอมา ด้วยการส่งต่อคุณค่าของภูมิปัญญาไทย สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้แข็งแรงจากรากฐานไปพร้อมกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพ
เพราะทุกการเยี่ยมชม ไม่ได้เป็นเพียงการเลือกบ้าน แต่คืออีกหนึ่งพลังเล็กๆ ที่ร่วมขับเคลื่อนชุมชนรอบข้างให้แข็งแรงอย่างมั่นคงไปพร้อมกัน ผู้สนใจสามารถแวะเยี่ยมชมโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมศุภาลัยทั่วประเทศ เพื่อร่วมส่งต่อคุณค่าของดีฝีมือท้องถิ่น เพียงเยี่ยมชมโครงการ รับทันทีของขวัญแทนคำขอบคุณจากชุมชนของเราและศุภาลัย ส่งตรงจาก 5 จังหวัด 5 ภูมิภาค ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2569