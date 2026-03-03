เกาะพะงันเพิ่มความเข้มมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

สุราษฎร์ธานี - นายอำเภอพะงัน พร้อมด้วย ฝ่ายความมั่นคง ลงพื้นที่ตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบ ในช่วงสภาวะสงคราม และ ตรวจเยี่ยมชาบัดเฮ้าส์ (chabad house) เนื่องในวันปูริม
วันที่ 3 มีนาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง ระหว่างอิสราเอลร่วมกับสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน ซึ่งเปิดฉากยิงขีปนาวุธโจมตีกัน ทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งของทั้งสองประเทศรุนแรงยิ่งขึ้น และ มีแนวโน้มจะลุกลามไปยังประเทศในตะวันออกกลาง รวมทั้งสถานการณ์อาจจะบานปลายสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในประเทศต่าง ๆ นายไพสิฐ ทองเจิม นายอำเภอเกาะพะงัน พร้อมด้วย มว.ต.ธนพนธ์ แซ่ตั้ง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และ สมาชิก อส.อ.เกาะพะงัน ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ จัดชุดอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัย นักท่องเที่ยว ที่บริเวณท่าเรือบ้านท้องศาลา อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยนายไพสิฐ ทองเจิม นายอำเภอเกาะพะงัน เปิดเผยว่า ได้กำชับมอบหมายให้ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และ สมาชิก อส.อ.เกาะพะงัน บูรณาการความร่วมมือกับ นปพ.ภจว.สฏ. ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน และ ตรวจคนเข้าเมืองเกาะพะงัน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาบัดเฮ้าส์ (chabad house) เนื่องในวันปูริม ในพื้นที่ หมู่ 8 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน ที่มีการจัดงานในห้วง วันที่ ในห้วง 2- 4 มี.ค. 69
นายอำเภอเกาะพะงัน ยังกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ทางอำเภอเกาะพะงันยังได้เพิ่มความเข้มมาตรการ ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน นำ ชรบ หมู่บ้าน ออกตรวจ ภายในชุมชน เพื่อเฝ้าระวังการก่อเหตุ และอาชญากรรมทุกรูปแบบในสถานที่สำคัญของอำเภอเกาะพะงัน พื่อป้องกัน และ รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวยิวที่อยู่ในพื้นที่ อำเภอเกาพะงัน รวมทั้งประชาชนในพื้น รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ
ซึ่งตนได้กำชับมอบหมายฝ่ายความมั่นคง บูรณาการร่วมกับทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว ในอำเภอเกาะพะงันซึ่งป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนชาวเกาะพะงัน ทางอำเภอเกาะพะงัน จึงได้บูรณาการเฝ้าระวังอาชญากรรมทุกรูปแบบ ในช่วงสถานการณ์นี้