ชาวนราธิวาสยังคงเข้าร้านทองตามปกติโดยเฉพาะในช่วงต้อนรับเทศกาลฮารีรายอ

นราธิวาส - ชาวนราธิวาสยังคงเข้าร้านทองเป็นปกติเหมือนทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงต้อนรับเทศกาลฮารีรายอที่จะมีขึ้นในห้วง 20 มีนาคมนี้ ไม่หวั่นราคาทองขึ้น-ลง
วันนี้ (2 มีนาคม) บรรยากาศตามร้านทองในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงเป็นปกติเหมือนทุกวัน โดยมีประชาชนเข้ามาซื้อทองเพื่อต้อนรับเทศกาลฮารีรายอที่จะมีเงินในห้วง 20 มีนาคมนี้ ซึ่งตั้งใจมาซื้อไว้ก่อนเนื่องจากเกรงว่าราคาทองจะขยับขึ้น ขณะที่อีกส่วนมองว่าขณะนี้ราคาทองขยับพุ่งสูงตั้งใจนำของมาขายเพื่อนำเงินส่วนต่างที่ได้จากการซื้อไว้เดิมไปใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างไรก็ตามภาพรวมการซื้อ-ขายในพื้นที่นราธิวาสไม่ได้คึกคักมากนักแม้ราคาทองคำในตลาดโลกจะพุ่งสูงขึ้น จากเหตุการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่อิสราเอลและสหรัฐฯเปิดฉากโจมตีอิหร่าน
ขณะที่ร้านค้าขายทองคาดการซื้อทองในช่วงเทศกาลฮารีรายอนี้อาจจะลดลงกว่าปีที่ผ่านมามาก เนื่องจากราคาทองที่พุ่งสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่เลือกใช้จ่ายในช่วงเทศกาลเท่าที่จำเป็น
ขณะที่พนักงานขายร้านทองเยาวราชนราธิวาส เปิดเผยว่าวันนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้าร้านต่างนำทองมาขายเพราะราคาขยับขึ้นเยอะ ทำให้ทุกคนต่างรีบขาย ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ส่วนกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาซื้อก็มีบ้าง ไม่ถึงกับขาดหายไปถึงแม้ราคาทองจะสูงก็ตาม