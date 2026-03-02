เกษตรกรปลูกมะพร้าวน้ำหอม จ.สงขลายื่นหนังสือถึงประธานวุฒิสภาขอความช่วยเหลือแก้ปัญหาราคาตกต่ำ

วันนี้ (2 ก.พ.) ที่สำนักงานประสานงานวุฒิสมาชิก จ.สงขลา นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล วุฒิสมาชิก กลุ่มสื่อมวลชน และผู้สร้างวรรณกรรม ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากนายเจริญกิจ มีศิริ ประธานกลุ่มมะพร้าวน้ำหอมแปลงใหญ่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ในฐานะตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมในคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา ที่ได้รับความเดือดร้อน จากราคามะพร้าวน้ำหอมที่ ถูกกดราคาจากล้งจีน จากราคาขายส่งลูกละ 10 บาทเหลือเพียง ลูกละ 2 บาท ส่วนลูกที่ไม่สวยลูกละ 1 บาท สร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกร ที่ต้องขายในราคาที่ขาดทุน บางส่วนต้องทิ้งร้างให้มะพร้าวแก่คาต้น
นายเจริญกิจ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ เกษตรกรได้ร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงาน ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เกษตรจังหวัด และผู้แทนราษฎร พรรคกล้าธรรม ใน จ.สงขลา แต่ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข และหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไป เกษตรกรสวนมะพร้าวน้ำหอม จนต้องหมดตัว และตัดต้นมะพร้าวทิ้ง เพื่อหาอาชีพใหม่
ด้านนายไชยยงค์ กล่าวว่า หลังรับเรื่องร้องทุกข์ จะดำเนินการตามขั้นตอนของ วุฒิสมาชิก เพื่อขับเคลื่อนปัญหาที่เกิดขึ้นไปสู้รัฐบาล ปัญหาของมะพร้าวน้ำหอม ราคาตกต่ำ ไม่ใช่เกิดจากผลผบิตล้นตลาด แต่เป็นเพราะกลไกของการตลาดบิดเบี้ยว โดยมีล้งจีน ที่เป็นกลุ่มทุนใหญ่จากประเทศเข้ามามีอิทธิพลในการกำหนดราคารับซื้อ และกุมตลาดการส่งออกไปยังประเทศจีนในมือ ส่วนล้งคนไทย เมื่อสู้ทุนใหญ่ไม่ได้ก็กลายเป็น ตัวแทนของล้งจีนในการตั้งจุดรับซื้อ ในพื้นที่ที่มีการปลูกมะพร้าวน้าหอม
“เรื่องราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำ รัฐบาล และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดการกับล้งจีน ที่เป็นต้นเหตุของปัญหา ต้องมีกฎหมายในการจัดการ รัฐบาลจะปล่อยให้ล้งจีน ที่เป็นทุนใหญ่มาเป็นผู้กำหนดราคาและกดขี่ข่มเหงคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศไม่ได้ และต้องแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วน”