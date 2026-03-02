ส.ท่องเที่ยวภูเก็ต-โรงแรมไทยภาคใต้ ออก 4 มาตรการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบตะวันออกกลาง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ตและสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ออกมาตรการและร่อนหนังสือถึงสมาชิก ในการดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในตะวันออกกลาง
จากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางและผลกระทบต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ภูเก็ต ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จึงได้ทำหนังสือถึงสมาชิก ผู้ประกอบการโรงแรมและนักท่องเที่ยว โดยระบุว่า
ตามที่เกิดสถานการณ์ความตึงเครียดและความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ส่งผลให้สายการบินในกลุ่มประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) และบางเส้นทางการบินระหว่างประเทศ ได้ประกาศระงับหรือปรับเปลี่ยนเที่ยวบินชั่วคราว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวบางส่วนไม่สามารถเดินทางเข้ามายังประเทศไทยและจังหวัดภเก็ตได้ตามกำหนด รวมถึงนักท่องเที่ยวที่พำนักอยู่ในพื้นที่อาจไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้ตามแผน สถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยว
เพื่อบรรเทาผลกระทบ สร้างความเชื่อมัน และสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายปลายทางระดับ
นานาชาติที่มีความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยว สมาคมฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงแรมและธุรกิจท่อง
เที่ยวจังหวัดภูเก็ตในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
1.พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมในการเลื่อนการเข้าพัก (Reschedule) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง 2. พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการเข้าพัก (Cancellation) ในกรณีจำเป็น 3 พิจารณาเสนออัตราค่าที่พักพิเศษหรือราคาที่เหมาะสม สำหรับนักท่องเทียวที่มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการเข้าพัก และ 4. อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลการเดินทางและให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในครั้งนี้ จะเป็นส่วนส่วนสำคัญในการสะท้อนถึงความเป็นเจ้าบ้านที่ดีของประเทศไทย และช่วยรักษาภาพลักษณ์ของภูเก็ตในฐานะจุดหมายปลายทางคุณภาพของนักท่องเที่ยวทั่วโลก